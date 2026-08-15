UP Police Kirti Chakra: तीन गोलियां लगीं, फिर भी नहीं छोड़ा मोर्चा, शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र, यूपी पुलिस में पहली बार

20 जनवरी 2025 की रात एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में टीम ने शामली के झिंझाना क्षेत्र में बिडौली-चौसाना मार्ग पर बदमाशों की घेराबंदी की थी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में अरशद समेत चार बदमाश मारे गए। इसी दौरान इंस्पेक्टर सुनील कुमार को तीन गोलियां लगीं। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 22 जनवरी को उन्होंने दम तोड़ दिया। देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए दिए गए उनके इस बलिदान को अब कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है।