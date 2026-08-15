‘मायावती मेरी बड़ी बहन हैं, उनका सम्मान हमेशा रहेगा’, BSP से छुट्टी के बाद बोले पूर्व मंत्री अनंत मिश्रा- जल्द लेंगे बड़ा फैसला

अनंत मिश्रा। PC: ANI वीडियोग्रैब
Anant Kumar Mishra: बसपा से निष्कासन के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा ने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती उनकी बड़ी बहन हैं और यह रिश्ता हमेशा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि मायावती का फैसला उन्हें स्वीकार है, हालांकि उनके मुताबिक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता हो। अंटू मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि अब वह पार्टी में वापसी की कोशिश नहीं करेंगे और अपने समाज तथा बसपा कार्यकर्ताओं से राय लेने के बाद आगे की राजनीतिक रणनीति तय करेंगे।
अंटू मिश्रा ने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि छात्र जीवन से शुरू हुई उनकी राजनीति को करीब 40 साल हो चुके हैं। उनके मुताबिक वह पिछले 23 वर्षों से बसपा से जुड़े रहे और इस दौरान उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक पार्टी के लिए काम किया। उन्होंने पार्टी से अपने लंबे जुड़ाव को रेखांकित करते हुए कहा कि बसपा ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए देवतुल्य हैं।
निष्कासन के बाद पार्टी के भीतर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंटू मिश्रा ने विस्तार से प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वह आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर संकेत दिया कि मौजूदा परिस्थितियों को समझने के लिए वह अपने समाज और बसपा से जुड़े लोगों के बीच जाएंगे और उनकी राय जानेंगे।
उन्होंने कहा कि राजनीति तेजी से बदल रही है और आगे का फैसला परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा। अंटू मिश्रा के इस रुख से साफ है कि फिलहाल उनका जोर किसी तत्काल राजनीतिक घोषणा के बजाय समर्थकों और अपने सामाजिक आधार के बीच राय जानने पर है।
बसपा में अपनी सक्रियता को लेकर अंटू मिश्रा ने कहा कि पार्टी के कार्यक्रमों में कोऑर्डिनेटर्स उन्हें नहीं बुलाते थे और कई बार उन्हें कार्यक्रमों की जानकारी बाद में मिलती थी। उनका कहना था कि उनका भी सम्मान है और बिना बुलाए किसी कार्यक्रम में जाना उचित नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने दावा किया कि वह बसपा कार्यकर्ताओं की मदद करते रहे और ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़ने का प्रयास करते रहे।
अंटू मिश्रा ने मायावती के साथ अपने संबंधों को राजनीतिक विवाद से अलग रखते हुए कहा कि मायावती उनकी बड़ी बहन हैं और यह रिश्ता आगे भी कायम रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह मायावती के फैसले को स्वीकार करते हैं, भले ही उनकी अपनी राय में उनके खिलाफ अनुशासनहीनता का आरोप उचित नहीं है।
अंटू मिश्रा का यह बयान ऐसे समय आया है जब बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा की है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा था कि उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को पार्टी विरोधी गतिविधियों आदि के कारण तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया गया है।
मायावती ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव का भी संदर्भ दिया था। उन्होंने बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से विरोधियों के विभिन्न राजनीतिक हथकंडों से सावधान रहने और पार्टी के अंबेडकरवादी मिशन को चुनाव में सफल बनाने के लिए काम करने की अपील की थी।
अंटू मिश्रा ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में इन आरोपों का जवाब देने के बजाय अपने करीब चार दशक लंबे राजनीतिक सफर और बसपा से 23 साल के संबंध का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अब वह अपने समाज और बसपा कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनकी राय लेंगे और उसके बाद ही अगला निर्णय करेंगे।
फिलहाल अंटू मिश्रा ने किसी नई पार्टी में जाने या किसी राजनीतिक मंच के साथ जुड़ने की घोषणा नहीं की है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह बसपा में वापसी का प्रयास नहीं करेंगे। ऐसे में उनकी अगली राजनीतिक भूमिका का फैसला उनके समर्थकों और सामाजिक संपर्कों से मिलने वाली राय तथा आने वाली राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर होने की संभावना है।
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