‘मायावती मेरी बड़ी बहन हैं, उनका सम्मान हमेशा रहेगा’, BSP से छुट्टी के बाद बोले पूर्व मंत्री अनंत मिश्रा- जल्द लेंगे बड़ा फैसला

Anant Kumar Mishra: बसपा से निष्कासन के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा ने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती उनकी बड़ी बहन हैं और यह रिश्ता हमेशा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि मायावती का फैसला उन्हें स्वीकार है, हालांकि उनके मुताबिक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता हो। अंटू मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि अब वह पार्टी में वापसी की कोशिश नहीं करेंगे और अपने समाज तथा बसपा कार्यकर्ताओं से राय लेने के बाद आगे की राजनीतिक रणनीति तय करेंगे।