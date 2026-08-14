मायावती ने पुराने नेताओं पर साधा निशाना, बोलीं- स्वार्थी लोगों ने पार्टी और समाज दोनों को पहुंचाया नुकसान

मायावती ने कहा कि BSP सरकार के दौरान भी कुछ लोगों ने अपने निजी और पारिवारिक हितों के लिए पार्टी से ज्यादा फायदा उठाया, जबकि अपने समाज और संगठन के हित में वे सक्रिय नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों ने अपने समाज को भी सही तरीके से BSP से नहीं जोड़ा। इन कारणों से पार्टी को पिछले कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों में नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह बात किसी से छिपी नहीं है। पार्टी की अपेक्षा के मुताबिक समाज को संगठन से जोड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभाई गई, जिसका असर चुनावी प्रदर्शन पर भी पड़ा। उन्होंने कहा कि इसके बाद पार्टी में लंबे समय से ईमानदार और लगातार समर्पित वरिष्ठ कार्यकर्ता नए लोगों और खासकर युवाओं को संगठन से जोड़ने का काम कर रहे हैं।