Lucknow Illegal Buildings: लखनऊ में 101 अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर? 17 अगस्त से कार्रवाई की तैयारी, अलीगंज की 51 बिल्डिंगों पर सुप्रीम कोर्ट की नजर

Lucknow illegal construction: यूपी की राजधानी लखनऊ में बिना अनुमति और नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई इमारतों पर अब कार्रवाई का रास्ता साफ होता दिख रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर की 101 अवैध इमारतों की सूची तैयार की है। इनमें कई बहुमंजिला भवन और अपार्टमेंट भी शामिल हैं, जिनके निर्माण को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं बताया गया है। प्राधिकरण ने 17 अगस्त से ध्वस्तीकरण अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए एलडीए ने पुलिस से पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने को कहा है। प्राधिकरण की ओर से अभियान के लिए अलग-अलग टीमें भी तैयार की गई हैं।