यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का WhatsApp अकाउंट हुआ बंद, BJP पर लगाया राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप

दरअसल, 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली हुई थी। इसमें मल्लिकार्जुन खरगे समेत कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए थे। इसके दो दिन बाद 10 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास ने मैदान में हवन किया और गंगाजल का छिड़काव किया। संगठन ने इसे मैदान की पवित्रता बनाए रखने की कार्रवाई बताया। इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि खरगे समेत रैली में शामिल दलित नेताओं की वजह से यह 'शुद्धिकरण' किया गया।