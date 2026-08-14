Gold & Silver Price Today: सोने-चांदी के नए रेट जारी: चांदी खरीदने से पहले इन जरूरी बातों का रखें ध्यान, नहीं होगा नुकसान

Gold Rate: देशभर के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी के नए खुदरा भाव जारी कर दिए गए हैं। सोने की कीमतों में मजबूती के साथ चांदी भी ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रही है। ऐसे में जो लोग सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ताजा भाव जानना बेहद जरूरी है। चौक बाजार विशेषज्ञ अनमोल उर्फ़ (मामा ) का कहना है कि कीमती धातुओं की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और घरेलू मांग के अनुसार लगातार बदलती रहती हैं। इसलिए खरीदारी से पहले केवल कीमत ही नहीं, बल्कि शुद्धता, हॉलमार्क और बिल जैसी जरूरी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए।