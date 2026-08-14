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Gold & Silver Price Today: सोने-चांदी के नए रेट जारी: चांदी खरीदने से पहले इन जरूरी बातों का रखें ध्यान, नहीं होगा नुकसान

Gold Jewellery: सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के नए भाव जारी हुए हैं। खरीदारी से पहले शुद्धता, हॉलमार्क, बिल और मेकिंग चार्ज की जांच करना ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी है।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Aug 14, 2026

चांदी खरीदते समय हॉलमार्क, शुद्धता और बिल की जांच करना बेहद जरूरी (फोटो सोर्स : AI)

चांदी खरीदते समय हॉलमार्क, शुद्धता और बिल की जांच करना बेहद जरूरी (फोटो सोर्स : AI)

Gold Rate:  देशभर के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी के नए खुदरा भाव जारी कर दिए गए हैं। सोने की कीमतों में मजबूती के साथ चांदी भी ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रही है। ऐसे में जो लोग सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ताजा भाव जानना बेहद जरूरी है। चौक बाजार विशेषज्ञ अनमोल उर्फ़ (मामा ) का कहना है कि कीमती धातुओं की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और घरेलू मांग के अनुसार लगातार बदलती रहती हैं। इसलिए खरीदारी से पहले केवल कीमत ही नहीं, बल्कि शुद्धता, हॉलमार्क और बिल जैसी जरूरी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए।

जानिए आज के ताजा रेट

लखनऊ चौक सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी खुदरा बिक्री दरों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 1,57,600 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है, जबकि 18 कैरेट सोने का भाव 1,20,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है। दूसरी ओर शुद्ध 999 चांदी की कीमत 2,48,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। हालांकि इन दरों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क शामिल नहीं हैं। अंतिम कीमत इन अतिरिक्त शुल्कों को जोड़ने के बाद तय होती है।

सोने और चांदी की कीमतें क्यों बदलती रहती हैं

सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दाम प्रतिदिन बदलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव हैं। यदि वैश्विक बाजार में सोने या चांदी की मांग बढ़ती है तो घरेलू बाजार में भी कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, कच्चे तेल की कीमतें, केंद्रीय बैंकों की नीतियां, महंगाई और भू-राजनीतिक घटनाएं भी इन धातुओं के भाव को प्रभावित करती हैं। यही वजह है कि निवेशक और खरीदार खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर देखते हैं।

चांदी खरीदने से पहले शुद्धता जरूर जांचें

चांदी खरीदते समय सबसे पहली और सबसे जरूरी बात उसकी शुद्धता होती है। यदि आप निवेश के लिए चांदी खरीद रहे हैं तो हमेशा 999 फाइन सिल्वर को प्राथमिकता दें। यह लगभग पूरी तरह शुद्ध चांदी मानी जाती है। आभूषणों के लिए कई बार अलग-अलग शुद्धता वाली चांदी भी बाजार में उपलब्ध रहती है, इसलिए खरीदारी से पहले दुकानदार से उसकी फाइननेस की पूरी जानकारी अवश्य लें। बिना शुद्धता की पुष्टि किए खरीदारी करने से भविष्य में नुकसान हो सकता है।

हॉलमार्क और प्रमाणित ज्वेलर से ही करें खरीदारी

विशेषज्ञों का कहना है कि हमेशा भरोसेमंद और प्रतिष्ठित सर्राफा व्यापारी से ही सोना या चांदी खरीदनी चाहिए। चांदी के आभूषण या सिक्कों पर हॉलमार्क अथवा शुद्धता का प्रमाण अवश्य जांचें। प्रमाणित उत्पाद खरीदने से भविष्य में बेचने या एक्सचेंज कराने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। इसके अलावा नकली या कम शुद्धता वाली धातु मिलने की संभावना भी काफी कम हो जाती है।

बिल लेना कभी न भूलें

कीमती धातु खरीदते समय ग्राहक अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं और बिल लेने में लापरवाही बरतते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार खरीदारी का पक्का बिल भविष्य में किसी भी विवाद या एक्सचेंज के समय सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। बिल में उत्पाद का वजन, शुद्धता, प्रति ग्राम कीमत, मेकिंग चार्ज, जीएसटी और कुल भुगतान की जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज होनी चाहिए। बिना बिल के भविष्य में सही कीमत मिलना मुश्किल हो सकता है।

मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी समझें

अक्सर ग्राहक केवल सोने या चांदी का भाव देखकर खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन अंतिम भुगतान में मेकिंग चार्ज और जीएसटी भी जुड़ते हैं। आभूषणों पर मेकिंग चार्ज अलग-अलग ज्वेलर्स के यहां अलग हो सकता है। कई दुकानदार निश्चित राशि लेते हैं तो कई प्रतिशत के हिसाब से चार्ज जोड़ते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले अंतिम कीमत की पूरी जानकारी लेना समझदारी होगी।

निवेश के लिए चांदी क्यों बन रही पसंद

पिछले कुछ वर्षों में चांदी केवल आभूषणों तक सीमित नहीं रही है। अब इसे निवेश के बेहतर विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। उद्योगों में बढ़ती मांग, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी के बढ़ते उपयोग के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि कई निवेशक अपने पोर्टफोलियो में चांदी को भी शामिल कर रहे हैं। हालांकि निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति और विशेषज्ञों की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

खरीदारी का सही समय कैसे चुनें

यदि आप निवेश के उद्देश्य से सोना या चांदी खरीद रहे हैं तो एक साथ बड़ी खरीदारी करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदना बेहतर माना जाता है। इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। त्योहारों, शादी के सीजन और विशेष ऑफर के दौरान कई ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज में छूट भी देते हैं, जिसका लाभ ग्राहक उठा सकते हैं।

ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह

सर्राफा बाजार में खरीदारी करते समय केवल सस्ती कीमत देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा शुद्धता, हॉलमार्क, बिल, मेकिंग चार्ज और जीएसटी जैसी सभी बातों की जांच करने के बाद ही खरीदारी करें। यदि निवेश के लिए चांदी खरीद रहे हैं तो प्रमाणित 999 फाइन सिल्वर ही खरीदें। वहीं आभूषण खरीदते समय डिजाइन के साथ उसकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दें।

कुल मिलाकर, आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। 24 कैरेट सोना 1,57,600 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,46,000 रुपये, 18 कैरेट सोना 1,20,400 रुपये प्रति 10 ग्राम तथा 999 शुद्ध चांदी 2,48,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर उपलब्ध है। हालांकि ग्राहकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन कीमतों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क शामिल नहीं हैं। समझदारी से की गई खरीदारी ही भविष्य में बेहतर निवेश साबित होती है।

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Updated on:

14 Aug 2026 07:36 am

Published on:

14 Aug 2026 07:36 am

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