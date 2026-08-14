UP Rain Alert: यूपी में भारी बारिश, लखनऊ मंडल में 4-6°C तक गिरेगा तापमान,जाने नया अपडेट

UP Heavy Rain Alert : उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के घनीभूत होकर अवदाब में परिवर्तित होने के बाद प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। लखनऊ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 18 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक मानसूनी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। लगातार होने वाली वर्षा के कारण दिन और रात के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आएगी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से लखनऊ मंडल में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है।