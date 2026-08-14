Mayawati Haldwani: हल्द्वानी मंच विवाद पर भड़कीं मायावती, दलित सम्मान के लिए सख्त कार्रवाई की उठाई मांग

मायावती ने कहा कि देश को सामाजिक न्याय और समानता के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज में आज भी यदि जातिगत मानसिकता के कारण इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक समरसता के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि दलित समाज के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना सभी सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार के जातीय भेदभाव को सहन नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई ही लोगों का कानून पर विश्वास बनाए रख सकती है।