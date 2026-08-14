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Mayawati Haldwani: हल्द्वानी मंच विवाद पर भड़कीं मायावती, दलित सम्मान के लिए सख्त कार्रवाई की उठाई मांग

Mayawati: बसपा प्रमुख मायावती ने हल्द्वानी के कथित मंच शुद्धीकरण विवाद और नांदेड़ हमले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की मांग की।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Aug 14, 2026

मायावती ने दलित सम्मान और सामाजिक समानता को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों से जिम्मेदारी निभाने की अपील की (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

मायावती ने दलित सम्मान और सामाजिक समानता को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों से जिम्मेदारी निभाने की अपील की (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Mayawati Haldwani Political News: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद मंच के कथित "शुद्धीकरण" किए जाने के मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी अपने बयान में उन्होंने इस घटना को बेहद निंदनीय और चिंताजनक बताते हुए उत्तराखंड सरकार से दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की घटनाओं पर समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो समाज में जातीय भेदभाव और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिलेगा।

हल्द्वानी की घटना पर जताई नाराजगी

मायावती ने अपने बयान में कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद मंच का कथित रूप से दलित होने के कारण शुद्धीकरण किया गया। उन्होंने कहा कि यह जानकारी संसद के माध्यम से भी देश के सामने आई है। उनके अनुसार यदि यह घटना सही है तो यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज के सम्मान और संवैधानिक मूल्यों का प्रश्न है।

बसपा प्रमुख ने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों को कठोर कानूनी कार्रवाई के तहत जेल भेजा जाए।

सामाजिक समानता पर दिया जोर

मायावती ने कहा कि देश को सामाजिक न्याय और समानता के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज में आज भी यदि जातिगत मानसिकता के कारण इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक समरसता के लिए गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि दलित समाज के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना सभी सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार के जातीय भेदभाव को सहन नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई ही लोगों का कानून पर विश्वास बनाए रख सकती है।

आरक्षण के मुद्दे पर भी उठाए सवाल

अपने बयान में मायावती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख द्वारा आरक्षण को लेकर दिए गए कथित विचारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यदि आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम हो चुके दलितों को आरक्षण से वंचित करने जैसी बातें कही जा रही हैं तो इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण केवल आर्थिक सहायता का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने का संवैधानिक उपाय है। इसलिए इस व्यवस्था को कमजोर करने वाले किसी भी विचार पर व्यापक चर्चा और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

संविधान की भावना का किया उल्लेख

बसपा प्रमुख ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने आरक्षण व्यवस्था को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया था। यह व्यवस्था उन वर्गों को मुख्यधारा में लाने का माध्यम है जो लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव और असमानता का सामना करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी नीति या बयान का मूल्यांकन संविधान की मूल भावना के अनुरूप होना चाहिए।

सुखबीर सिंह बादल पर हमले की निंदा

मायावती ने अपने बयान में महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुखद और चिंताजनक बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी राजनीतिक नेता पर हिंसक हमला अस्वीकार्य है। उन्होंने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से मांग की कि इस मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

राजनीतिक दलों की बढ़ सकती है प्रतिक्रिया

मायावती के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू होने की संभावना है। हल्द्वानी मंच विवाद पहले से ही राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है और अब बसपा प्रमुख के बयान से यह मुद्दा और अधिक चर्चा में आ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सामाजिक न्याय, दलित अधिकार और आरक्षण जैसे मुद्दे आने वाले समय में राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रह सकते हैं। हालांकि हल्द्वानी की कथित घटना और उससे जुड़े आरोपों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाएं और आधिकारिक जांच की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। ऐसे मामलों में तथ्यात्मक जांच के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा।

दलित सम्मान को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता

मायावती ने कहा कि दलित समाज के सम्मान और अधिकारों से जुड़ा कोई भी मामला केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और संवैधानिक महत्व का विषय है। उन्होंने कहा कि समाज में समानता और भाईचारे की भावना तभी मजबूत होगी जब हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सम्मान मिले। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से भी अपील की कि वे जातीय भेदभाव के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं और समाज में सद्भाव तथा समानता का वातावरण बनाने में सहयोग करें।

लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा जरूरी

अपने बयान के अंत में मायावती ने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समान अधिकार, सामाजिक न्याय और कानून के समान संरक्षण की भावना पर आधारित है। यदि किसी नागरिक के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सरकारों का दायित्व है कि वे ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें। साथ ही समाज के सभी वर्गों को भी सामाजिक समरसता और संविधान की भावना को मजबूत करने की दिशा में मिलकर कार्य करना चाहिए।

मायावती का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सामाजिक न्याय, आरक्षण और जातीय समानता जैसे मुद्दों पर देशभर में व्यापक चर्चा चल रही है। उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों ने एक बार फिर इन विषयों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। अब इस पूरे मामले में संबंधित सरकारों, जांच एजेंसियों और अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

Mayawati News: Gen-Z आंदोलनों पर मायावती का बड़ा बयान, भाजपा-कांग्रेस पर लगाया हाईजैक करने का आरोप

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Updated on:

14 Aug 2026 11:16 am

Published on:

14 Aug 2026 11:16 am

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