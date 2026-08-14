14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बागपत

Inside Story: ‘महंत को पिता की तरह मानती थी’, हत्याओं के बीच सामने आई अफेयर की थ्योरी का क्या है सच? बागपत मर्डर केस अपडेट

Double Murder Case Update: बागपत डबल मर्डर केस में वायरल फोटो को लेकर मृतक अंकित की बहन ने महंत नरेशनाथ से अफेयर की चर्चा को खारिज किया है। युवती ने महंत को पिता समान बताते हुए तस्वीर को हरिद्वार का बताया।
3 min read
Google source verification

बागपत

image

Harshul Mehra

Aug 14, 2026

baghpat double murder inside story viral photo mahant narensh nath

बागपत मंदिर परिसर में गड्ढे से मिले शव (X Photo Chhotukingoffi1)

Double Murder Case Update Baghpat: उत्तर प्रदेश के बागपत में दो दोस्तों की हत्या के मामले की जांच के बीच वायरल हुई एक तस्वीर ने केस को नया मोड़ दे दिया है। तस्वीर में गणेश मंदिर के महंत नरेशनाथ एक युवती के साथ नजर आ रहे हैं। बाद में सामने आया कि तस्वीर में दिखाई दे रही युवती मृतक अंकित की बहन है। पुलिस की जांच में इस तस्वीर को अहम कड़ी माना गया था, लेकिन अब युवती खुद सामने आई है और उसने महंत नरेशनाथ के साथ किसी भी तरह के प्रेम संबंध या अफेयर की बात से साफ इनकार किया है।

महंत को पिता की तरह मानती थी युवती

मृतक अंकित की बहन ने कहा है कि महंत नरेशनाथ के साथ उसका कोई प्रेम संबंध नहीं था। वह महंत को पिता के समान मानती थी। युवती के मुताबिक, महंत भी उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। ऐसे में दोनों के बीच अवैध संबंध होने की चर्चा को उसने पूरी तरह गलत और महज अफवाह बताया है। युवती के इस बयान के बाद डबल मर्डर की जांच में सामने आई अफेयर वाली थ्योरी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि, मामले की पूरी सच्चाई पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी।

हरिद्वार की है वायरल तस्वीर

वायरल फोटो को लेकर भी मृतक की बहन ने अपनी सफाई दी है। उसका कहना है कि तस्वीर हरिद्वार की है। उसने दावा किया कि वह हरिद्वार अकेली नहीं गई थी, बल्कि उसके परिवार के लोग भी उसके साथ मौजूद थे। युवती के मुताबिक, सोशल मीडिया पर तस्वीर को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, उससे उसके और महंत नरेशनाथ के रिश्ते को लेकर गलत धारणा बन रही है।

मंदिर परिसर में मिले थे दो दोस्तों के शव, क्या था मामला?

बता दें कि बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र के लहचौड़ा गांव में स्थित गणेश मंदिर परिसर में दो दोस्तों के शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। मृतकों की पहचान अंकित और इसरार के रूप में हुई थी। दोनों के शव मंदिर परिसर में हवन कुंड के पास जमीन में दबे मिले थे। बताया गया कि इसी हवन कुंड के पास मंदिर के महंत नरेशनाथ साधना किया करते थे। दो शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मंदिर से जुड़े लोगों से पूछताछ की।

दो शिष्यों की गिरफ्तारी, महंत समेत दो आरोपी फरार

डबल मर्डर की जांच के दौरान पुलिस ने मंदिर से जुड़े दो शिष्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं, महंत नरेशनाथ और एक अन्य आरोपी के फरार होने की बात सामने आई है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और मामले से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की जांच की जा रही है।

वायरल फोटो के बाद जांच ने लिया नया मोड़

मामले की जांच के बीच महंत नरेशनाथ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इसमें वह एक युवती का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे थे। बाद में पता चला कि तस्वीर में मौजूद युवती मृतक अंकित की बहन है। इसके बाद यह तस्वीर हत्याकांड की जांच में अहम कड़ी बन गई। जानकारी के मुताबिक, इसी तस्वीर को लेकर अंकित और इसरार कथित तौर पर महंत नरेशनाथ के पास पहुंचे थे। इसके बाद दोनों दोस्तों की हत्या कर उनके शव मंदिर परिसर में हवन कुंड के पास दफन किए जाने का आरोप सामने आया।

पुलिस ने अफेयर की थ्योरी को भी जांच में जोड़ा

जांच के दौरान पुलिस ने महंत नरेशनाथ और युवती के बीच कथित संबंधों के एंगल को भी मामले से जोड़कर देखा। इसी आधार पर हत्याकांड के पीछे विवाद या रिश्तों से जुड़ी वजह होने की आशंका जताई गई। हालांकि, अब मृतक अंकित की बहन के बयान ने मामले का दूसरा पक्ष सामने रखा है। युवती ने स्पष्ट किया है कि महंत के साथ उसका कोई प्रेम संबंध नहीं था और दोनों के बीच पिता-बेटी जैसा रिश्ता था।

बहन के बयान के बाद कई सवालों के जवाब बाकी

युवती के बयान के बाद अब पुलिस के सामने यह पता लगाना अहम होगा कि वायरल तस्वीर को लेकर दोनों मृतक महंत के पास क्यों पहुंचे थे और इसके बाद घटनाक्रम किस तरह हत्या तक पहुंचा। साथ ही, मंदिर परिसर में दोनों शवों को हवन कुंड के पास दफनाने के पीछे क्या वजह थी, इसका भी खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल, बागपत के इस डबल मर्डर केस में वायरल तस्वीर, महंत नरेशनाथ की भूमिका, गिरफ्तार किए गए दोनों शिष्यों के बयान और फरार आरोपियों की तलाश जांच के प्रमुख बिंदु बने हुए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2026 11:38 am

Published on:

14 Aug 2026 11:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / Inside Story: ‘महंत को पिता की तरह मानती थी’, हत्याओं के बीच सामने आई अफेयर की थ्योरी का क्या है सच? बागपत मर्डर केस अपडेट

बड़ी खबरें

View All

बागपत

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बागपत में दो दोस्तों की हत्या, 19 दिन बाद मंदिर परिसर में गड़े मिले शव, पुजारी फरार, पुलिस ने दो शिष्यों को हिरासत में लिया

Baghpat Murder Case
बागपत

Encounter in Uttar Pradesh: 20 साल का अपराध, 38 मुकदमे और आखिर STF की गोली, जानिए कौन था सुशील मूंछ गैंग का शार्प शूटर विपुल उर्फ खूनी

Vipul Khuni Encounter STF Encounter Sushil Mooch Gang
बागपत

महिला ने प्रेमी से पेट्रोल मंगाया, फिर सो रहे पति को जिंदा जलाया, मरने से पहले पीड़ित ने बागपत पुलिस को बताई पत्नी की करतूत

A woman burnt her husband
बागपत

बागपत में उधारी मांगने गए युवक पर पिटबुल छोड़ा, सौ टांके लगे, डंडे से मारती रही महिला कुत्ते ने नहीं छोड़ा

Pitbull Dog Attack
बागपत

बागपत में पत्नी ने खोला राज, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया पति, शादी के 4 महीने बाद ही दे दी जान

Uttar Pradesh Suicide Case, Newly Married Man Suicide
बागपत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.