Inside Story: ‘महंत को पिता की तरह मानती थी’, हत्याओं के बीच सामने आई अफेयर की थ्योरी का क्या है सच? बागपत मर्डर केस अपडेट

Double Murder Case Update Baghpat: उत्तर प्रदेश के बागपत में दो दोस्तों की हत्या के मामले की जांच के बीच वायरल हुई एक तस्वीर ने केस को नया मोड़ दे दिया है। तस्वीर में गणेश मंदिर के महंत नरेशनाथ एक युवती के साथ नजर आ रहे हैं। बाद में सामने आया कि तस्वीर में दिखाई दे रही युवती मृतक अंकित की बहन है। पुलिस की जांच में इस तस्वीर को अहम कड़ी माना गया था, लेकिन अब युवती खुद सामने आई है और उसने महंत नरेशनाथ के साथ किसी भी तरह के प्रेम संबंध या अफेयर की बात से साफ इनकार किया है।