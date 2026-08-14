Inside Story: ‘महंत को पिता की तरह मानती थी’, हत्याओं के बीच सामने आई अफेयर की थ्योरी का क्या है सच? बागपत मर्डर केस अपडेट

बागपत मंदिर परिसर में गड्ढे से मिले शव (X Photo Chhotukingoffi1)
Double Murder Case Update Baghpat: उत्तर प्रदेश के बागपत में दो दोस्तों की हत्या के मामले की जांच के बीच वायरल हुई एक तस्वीर ने केस को नया मोड़ दे दिया है। तस्वीर में गणेश मंदिर के महंत नरेशनाथ एक युवती के साथ नजर आ रहे हैं। बाद में सामने आया कि तस्वीर में दिखाई दे रही युवती मृतक अंकित की बहन है। पुलिस की जांच में इस तस्वीर को अहम कड़ी माना गया था, लेकिन अब युवती खुद सामने आई है और उसने महंत नरेशनाथ के साथ किसी भी तरह के प्रेम संबंध या अफेयर की बात से साफ इनकार किया है।
मृतक अंकित की बहन ने कहा है कि महंत नरेशनाथ के साथ उसका कोई प्रेम संबंध नहीं था। वह महंत को पिता के समान मानती थी। युवती के मुताबिक, महंत भी उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। ऐसे में दोनों के बीच अवैध संबंध होने की चर्चा को उसने पूरी तरह गलत और महज अफवाह बताया है। युवती के इस बयान के बाद डबल मर्डर की जांच में सामने आई अफेयर वाली थ्योरी पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि, मामले की पूरी सच्चाई पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी।
वायरल फोटो को लेकर भी मृतक की बहन ने अपनी सफाई दी है। उसका कहना है कि तस्वीर हरिद्वार की है। उसने दावा किया कि वह हरिद्वार अकेली नहीं गई थी, बल्कि उसके परिवार के लोग भी उसके साथ मौजूद थे। युवती के मुताबिक, सोशल मीडिया पर तस्वीर को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, उससे उसके और महंत नरेशनाथ के रिश्ते को लेकर गलत धारणा बन रही है।
बता दें कि बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र के लहचौड़ा गांव में स्थित गणेश मंदिर परिसर में दो दोस्तों के शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। मृतकों की पहचान अंकित और इसरार के रूप में हुई थी। दोनों के शव मंदिर परिसर में हवन कुंड के पास जमीन में दबे मिले थे। बताया गया कि इसी हवन कुंड के पास मंदिर के महंत नरेशनाथ साधना किया करते थे। दो शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मंदिर से जुड़े लोगों से पूछताछ की।
डबल मर्डर की जांच के दौरान पुलिस ने मंदिर से जुड़े दो शिष्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं, महंत नरेशनाथ और एक अन्य आरोपी के फरार होने की बात सामने आई है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और मामले से जुड़े अलग-अलग पहलुओं की जांच की जा रही है।
मामले की जांच के बीच महंत नरेशनाथ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इसमें वह एक युवती का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे थे। बाद में पता चला कि तस्वीर में मौजूद युवती मृतक अंकित की बहन है। इसके बाद यह तस्वीर हत्याकांड की जांच में अहम कड़ी बन गई। जानकारी के मुताबिक, इसी तस्वीर को लेकर अंकित और इसरार कथित तौर पर महंत नरेशनाथ के पास पहुंचे थे। इसके बाद दोनों दोस्तों की हत्या कर उनके शव मंदिर परिसर में हवन कुंड के पास दफन किए जाने का आरोप सामने आया।
जांच के दौरान पुलिस ने महंत नरेशनाथ और युवती के बीच कथित संबंधों के एंगल को भी मामले से जोड़कर देखा। इसी आधार पर हत्याकांड के पीछे विवाद या रिश्तों से जुड़ी वजह होने की आशंका जताई गई। हालांकि, अब मृतक अंकित की बहन के बयान ने मामले का दूसरा पक्ष सामने रखा है। युवती ने स्पष्ट किया है कि महंत के साथ उसका कोई प्रेम संबंध नहीं था और दोनों के बीच पिता-बेटी जैसा रिश्ता था।
युवती के बयान के बाद अब पुलिस के सामने यह पता लगाना अहम होगा कि वायरल तस्वीर को लेकर दोनों मृतक महंत के पास क्यों पहुंचे थे और इसके बाद घटनाक्रम किस तरह हत्या तक पहुंचा। साथ ही, मंदिर परिसर में दोनों शवों को हवन कुंड के पास दफनाने के पीछे क्या वजह थी, इसका भी खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल, बागपत के इस डबल मर्डर केस में वायरल तस्वीर, महंत नरेशनाथ की भूमिका, गिरफ्तार किए गए दोनों शिष्यों के बयान और फरार आरोपियों की तलाश जांच के प्रमुख बिंदु बने हुए हैं।
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