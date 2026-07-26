Encounter in Uttar Pradesh: 20 साल का अपराध, 38 मुकदमे और आखिर STF की गोली, जानिए कौन था सुशील मूंछ गैंग का शार्प शूटर विपुल उर्फ खूनी

पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2014 में हुए एक हत्या के मामले में वह जमानत पर बाहर आया था। इसके बाद कोर्ट में पेश होने के बजाय फरार हो गया और शिकायतकर्ता व गवाहों को धमकाने लगा। उन पर दबाव बनाने के साथ रंगदारी मांगने की भी शिकायत मिली थी। इसी वजह से शामली पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।