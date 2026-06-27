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बागपत

बागपत में उधारी मांगने गए युवक पर पिटबुल छोड़ा, सौ टांके लगे, डंडे से मारती रही महिला कुत्ते ने नहीं छोड़ा

Baghpat Pitbull Attack : उत्तर प्रदेश के बागपत में उधारी के 3 लाख रुपये मांगने गए एक दूध व्यापारी पर पालतू पिटबुल कुत्ते से हमला करवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल युवक को 100 से अधिक टांके आए हैं, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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बागपत

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Avaneesh Kumar Mishra

Jun 27, 2026

Pitbull Dog Attack

Pitbull Dog Attack : उधारी के पैसे मांगने पर पिटबुल को छोड़ा, PC- Patrika

बागपत : उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उधारी के रुपये मांगने गए एक दूध व्यापारी पर पालतू पिटबुल के हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक जब अपने बकाया 3 लाख रुपये लेने के लिए एक व्यक्ति के घर पहुंचा, तभी उस पर पिटबुल कुत्ता छोड़ दिया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके शरीर पर कई जगह गहरे जख्म आए, जिन पर 100 से अधिक टांके लगाने पड़े।

घटना सिंहावली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मेरठ के रसूलपुर जाहिद निवासी रमन दूध का कारोबार करते हैं। रमन के अनुसार, गांवड़ी निवासी सोनू पर उनके करीब 3 लाख रुपये बकाया थे। 24 जून को वह रुपये मांगने के लिए सोनू के घर पहुंचे थे। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचे और सोनू के बारे में पूछताछ करने लगे, तभी वहां मौजूद पालतू पिटबुल ने उन पर हमला कर दिया।

जमीन पर गिराकर कई बार काटा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक घर के अंदर प्रवेश करता है। इसी दौरान पिटबुल अचानक उस पर झपट पड़ता है। बचने की कोशिश में युवक जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद कुत्ता उसे लगातार कई बार काटता है। बताया जा रहा है कि पिटबुल ने उसके शरीर पर आठ जगह गंभीर घाव किए।

महिला डंडे से बचाने की कोशिश करती रही

वीडियो में एक महिला भी नजर आ रही है, जो डंडा लेकर कुत्ते को हटाने की कोशिश करती है। वह लगातार चीखती-चिल्लाती है और युवक को बचाने का प्रयास करती है, लेकिन पिटबुल का हमला नहीं रुकता। इस दौरान महिला खुद भी असंतुलित होकर गिर जाती है। काफी देर की मशक्कत के बाद रमन किसी तरह कुत्ते के चंगुल से निकलकर घर से बाहर भागने में सफल हो जाता है।

मेरठ मेडिकल कॉलेज में कराया गया इलाज

हमले में गंभीर रूप से घायल रमन को तत्काल उपचार के लिए मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। परिजनों का कहना है कि शरीर पर कई गहरे घाव होने के कारण बड़ी संख्या में टांके लगाने पड़े।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

घटना के संबंध में रमन ने सिंहावली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी मनोज चहल ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन घटना के बाद से वह फरार बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Published on:

27 Jun 2026 11:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / बागपत में उधारी मांगने गए युवक पर पिटबुल छोड़ा, सौ टांके लगे, डंडे से मारती रही महिला कुत्ते ने नहीं छोड़ा

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