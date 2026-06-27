बागपत में उधारी मांगने गए युवक पर पिटबुल छोड़ा, सौ टांके लगे, डंडे से मारती रही महिला कुत्ते ने नहीं छोड़ा

बागपत : उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उधारी के रुपये मांगने गए एक दूध व्यापारी पर पालतू पिटबुल के हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक जब अपने बकाया 3 लाख रुपये लेने के लिए एक व्यक्ति के घर पहुंचा, तभी उस पर पिटबुल कुत्ता छोड़ दिया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके शरीर पर कई जगह गहरे जख्म आए, जिन पर 100 से अधिक टांके लगाने पड़े।