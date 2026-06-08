Bagpat Crime: ‘मरने तक गला घोंटा, शव के हाथ-पांव बांधे और फेंक दिया’, प्रेमिका के सामने ही प्रेमी को मार डाला, रोंगटे खड़े कर देगी यह वारदात

रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने गए शहजान को बेरहमी से मार दिया गया। प्रेमिका के सामने उसके 3 चाचा ने मिलकर प्रेमी को जमकर पीटा, फिर वारदात को अंजाम दिया। प्रेमिका ने विरोध किया तो परिजनों ने उसे भी पीट दिया और डांटकर चुप करा दिया। प्रेमिका के चाचा ने जान निकलने तक युवक का रस्सी से गला दबाया। इस दौरान प्रेमिका रोती रही और उसके सामने ही प्रेमी की जान चली गई।