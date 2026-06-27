महिला ने प्रेमी से पेट्रोल मंगाया, फिर सो रहे पति को जिंदा जलाया, मरने से पहले पीड़ित ने बागपत पुलिस को बताई पत्नी की करतूत

बीते 20 जून को राजीव काम से लौटकर रात करीब 11 बजे सो गया। इसके बाद रात में करीब 1 बजे नीशू ने विक्रांत को घर बुलाया। विक्रांत दो लीटर पेट्रोल लेकर राजीव के घर पहुंचा। इसके बाद दोनों ने सोते हुए राजीव पर पेट्रोल छिड़क दिया, फिर आग लगा दी। आग की लपटों में घिरा राजीव चीखता हुआ घर से बाहर भागा। आसपास के लोगों ने शोर सुनकर पहुंचकर किसी तरह आग बुझाई। गंभीर रूप से झुलसे राजीव को पहले स्थानीय सीएचसी ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे मेरठ जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शुक्रवार देर रात राजीव की इलाज के दौरान मौत हो गई।