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बागपत

फोन कर गांव बुलाया और मार डाला? मनीषा के पिता ने पति पर लगाए आरोप

मनीषा की हत्या गर्दन पर फरसे से कई वार करके की गई थी। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। रविवार को दो चिकित्सकों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया, जिसमें मनीषा की गर्दन पर फरसे के कई वार होना पाया गया। जबकि सिर, हाथ और पीठ पर भी फरसे के वार मिले।

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बागपत

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Aman Pandey

Jun 22, 2026

Up new, crime news

प्रतीकात्मक तस्वीर, Pc-Patrika

मनीषा के आठ साल पहले अंतरजातीय विवाह करने पर माता-पिता ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। इसके बाद मनीषा रिश्तेदारों के संपर्क में थी, लेकिन कभी घर नहीं गई। अब परिजनों ने मरने के बाद मनीषा का मुंह देखा।पिता पंकज ने आरोप लगाया कि पति ने हत्या की साजिश रचने के बाद बेटी अनन्या से फोन कराकर मनीषा को खैला गांव बुलवाया और फिर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने हत्या में अन्य परिजनों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार करने की मांग की।मनीषा की हत्या की जानकारी मिलने पर बिजनौर जिले के सोहागपुर निवासी पंकज अपनी पत्नी अनीता व बेटी शिवानी समेत अन्य परिजनों के साथ रविवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब साढ़े 12 बजे चांदीनगर पुलिस ने उनकी छोटी बेटी शिवानी को फोन करके मनीषा की हत्या होने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनीषा चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी। परिवार में बच्चा नहीं होने पर उनके छोटे भाई ब्रजपाल ने मनीषा को गोद ले लिया था। उन्होंने ही मनीषा का पालन पोषण किया

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Published on:

22 Jun 2026 06:49 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / फोन कर गांव बुलाया और मार डाला? मनीषा के पिता ने पति पर लगाए आरोप

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