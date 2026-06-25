बागपत में पत्नी ने खोला राज, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया पति, शादी के 4 महीने बाद ही दे दी जान

सुहागरात पर पत्नी ने खोला वो राज जिसे सह नहीं पाया पति | फोटो सोर्स- patrika.com
UP Marriage Dispute Case: उत्तर प्रदेश के बागपत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी के सिर्फ चार महीने बाद ही एक युवक की मौत हो गई। बागपत की आदर्श गली में रहने वाले दीपक नाम के युवक ने अपनी पत्नी की बेवफाई और ससुराल वालों के टॉर्चर से तंग आकर अपनी जान दे दी। दीपक की मौत के बाद उसके परिवार में मातम छाया हुआ है। परिवार ने बहू और उसके मायके वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
दीपक के परिवार ने बताया कि उसकी शादी इसी साल 10 मार्च 2026 को जफराबाद नांगल गांव की रहने वाली गुड्डी नाम की लड़की से हुई थी। दीपक ने शादी को लेकर कई सपने देखे थे, लेकिन शादी की पहली ही रात को उसकी उम्मीदें टूट गई। आरोप है कि गुड्डी ने पहली रात को ही दीपक से कह दिया था कि वह किसी और से प्यार करती है। इसके बाद भी दीपक ने घर बचाने के लिए चुप रहकर रिश्ता निभाने की कोशिश की।
सबकुछ ठीक करने की कोशिशों के बीच एक दिन दीपक को अपनी पत्नी का मोबाइल फोन मिल गया। जब उसने पत्नी का व्हाट्सएप चेक किया, तो उसमें गुड्डी और उसके प्रेमी की कुछ आपत्तिजनक चैट्स थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। विवाद बढ़ने पर गुड्डी के घर वालों को बुलाया गया, जिसके बाद वह अपने मायके चली गई और फिर वापस नहीं आई।
मृतक के भाई राहुल कुमार का आरोप है कि मायके जाने के बाद गुड्डी और उसके घरवालों ने दीपक को फंसाने के लिए पुलिस में कई शिकायतें की। आरोप यह भी है कि पुलिस के दबाव में आकर 22 जून 2026 को दोनों पक्षों के बीच ढाई लाख रुपये देकर समझौता कराया गया था। परिवार का कहना है कि मोटी रकम देने के बाद भी दीपक को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया।
दीपक के परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पत्नी गुड्डी, ससुर सुंदर, और सास मंजू समेत कुल आठ लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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