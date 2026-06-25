बागपत में पत्नी ने खोला राज, सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया पति, शादी के 4 महीने बाद ही दे दी जान

दीपक के परिवार ने बताया कि उसकी शादी इसी साल 10 मार्च 2026 को जफराबाद नांगल गांव की रहने वाली गुड्डी नाम की लड़की से हुई थी। दीपक ने शादी को लेकर कई सपने देखे थे, लेकिन शादी की पहली ही रात को उसकी उम्मीदें टूट गई। आरोप है कि गुड्डी ने पहली रात को ही दीपक से कह दिया था कि वह किसी और से प्यार करती है। इसके बाद भी दीपक ने घर बचाने के लिए चुप रहकर रिश्ता निभाने की कोशिश की।