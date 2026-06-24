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मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर की फैक्ट्री में 24 घंटे काम और खाने को सिर्फ एक सूखी रोटी, भागने की कोशिश की तो पीछे छोड़ देते थे पिटबुल कुत्ता!

Muzaffarnagar Factory Case: यूपी के मुजफ्फरनगर से रूह कंपा देने वाला मामला। दोना-पत्तल फैक्ट्री में बंधक 12 मजदूर छुड़ाए गए। 24 घंटे काम, खाने को एक सूखी रोटी और भागने पर छोड़ते थे खूंखार पिटबुल डॉग। पढ़ें पूरी खबर...
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मुजफ्फरनगर

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Pratiksha Gupta

Jun 24, 2026

Muzaffarnagar factory horror, Dona Pattal factory Muzaffarnagar

मुजफ्फरनगर की फैक्ट्री से 12 बंधक मजदूरों का रेस्क्यू | फोटो सोर्स- patrika.com

Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की एक दोना-पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री में पिछले डेढ़ साल से मजदूरों पर जुल्म ढाया जा रहा था। पुलिस और प्रशासन की टीम ने अचानक छापा मारकर यहां से 6 राज्यों के 12 मजदूरों को आजाद कराया है, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। ये मजदूर बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड और राजस्थान के रहने वाले हैं। इन बेबस मजदूरों को बंधक बनाकर दिन-रात काम कराया जाता था, भरपेट खाना मांगने पर बेरहमी से पीटा जाता था और यदि कोई भागने की कोशिश करता, तो उसके पीछे खूंखार पिटबुल कुत्ता छोड़ दिया जाता था।

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Published on:

24 Jun 2026 01:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / मुजफ्फरनगर की फैक्ट्री में 24 घंटे काम और खाने को सिर्फ एक सूखी रोटी, भागने की कोशिश की तो पीछे छोड़ देते थे पिटबुल कुत्ता!

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