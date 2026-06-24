मुजफ्फरनगर की फैक्ट्री में 24 घंटे काम और खाने को सिर्फ एक सूखी रोटी, भागने की कोशिश की तो पीछे छोड़ देते थे पिटबुल कुत्ता!

Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की एक दोना-पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री में पिछले डेढ़ साल से मजदूरों पर जुल्म ढाया जा रहा था। पुलिस और प्रशासन की टीम ने अचानक छापा मारकर यहां से 6 राज्यों के 12 मजदूरों को आजाद कराया है, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। ये मजदूर बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड और राजस्थान के रहने वाले हैं। इन बेबस मजदूरों को बंधक बनाकर दिन-रात काम कराया जाता था, भरपेट खाना मांगने पर बेरहमी से पीटा जाता था और यदि कोई भागने की कोशिश करता, तो उसके पीछे खूंखार पिटबुल कुत्ता छोड़ दिया जाता था।