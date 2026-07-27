कांवड़ यात्रा: 4 से 12 अगस्त तक दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पूरी तरह बंद, भारी वाहनों पर 30 जुलाई से ‘नो एंट्री’

उधर, कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने सात अगस्त से 12 अगस्त तक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के यूपी वाले हिस्से को बंद करने का फैसला किया है। एडिशनल डीसीपी (ट्रैफिक) वरुण सिंह ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर पर यूपी गेट से मेरठ बॉर्डर के पास काशी टोल प्लाजा तक, पांच दिनों के लिए स्पीडवे की सभी छह लेन कार, ट्रक और बसों के लिए बंद रहेंगी। हालांकि, बगल वाली एनएच-9 की लेन खुली रहेंगी। हल्के और मध्यम वाहनों के लिए प्रतिबंध 7 अगस्त को सुबह 8 बजे से शुरू होंगे और 12 अगस्त को शिवरात्रि तक लागू रहेंगे। भारी वाहनों को 29 जुलाई से इस क्षेत्र में जाने से रोक दिया जाएगा।