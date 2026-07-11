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कांवड़ यात्रा से पहले बवाल! मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने कोतवाल को दी वर्दी उतरवाने की धमकी, VIDEO वायरल”

Kanwariya Police Clash यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान शहर कोतवाल और कुछ कांवड़ियों के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने डीजे वाहन पर ऊंचाई पर खड़े कांवड़ियों को नीचे उतरने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई
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मुजफ्फरनगर

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Rajesh Kumar Ojha

Jul 11, 2026

kanwar yatra police kanwariya clash

सांकेतिक तस्वीर। फोटो -(AI Generated)

Kanwariya Police Clash in Muzaffarnagarयूपी के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शहर कोतवाल और हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे कुछ श्रद्धालुओं के बीच तीखी नोकझोंक होती दिखाई दे रही है। विवाद के बाद कांवड़ियों ने पुलिस अधिकारी के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए शिव चौक पर विरोध शुरू कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वीडियो में एक कांवड़ यात्री जांच के लिए रोके जाने पर पुलिसकर्मियों को वर्दी उतरवाने की धमकी देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो शुक्रवार रात का है और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कोतवाल और कांवड़ियों में तकरार

स्थानीय लोगों के अनुसार, शहर कोतवाली के पास एक डीजे वाहन पर कुछ कांवड़िये ऊंचाई पर खड़े होकर यात्रा कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर कोतवाल बृजेश शर्मा ने उन्हें नीचे उतरने की सलाह दी। इसी बात को लेकर कांवड़ियों और कोतवाल के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कांवड़ियों का आरोप है कि समझाने के दौरान कोतवाल ने आपत्तिजनक और सख्त भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे श्रद्धालुओं में नाराजगी फैल गई। हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। विवाद बढ़ने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के हस्तक्षेप और समझाइश के बाद मामला किसी तरह शांत कराया गया।

वीडियो पर छिड़ी बहस

पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई यूजर्स पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें कठघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस घटना को धार्मिक यात्रा से जोड़कर पुलिस पर तंज कस रहे हैं। वहीं, कई अन्य लोग श्रद्धालुओं से भी संयम बरतने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं।

यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब पूरे जनपद में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।

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Updated on:

11 Jul 2026 02:29 pm

Published on:

11 Jul 2026 02:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / कांवड़ यात्रा से पहले बवाल! मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने कोतवाल को दी वर्दी उतरवाने की धमकी, VIDEO वायरल”

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