कांवड़ यात्रा से पहले बवाल! मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने कोतवाल को दी वर्दी उतरवाने की धमकी, VIDEO वायरल”

Kanwariya Police Clash in Muzaffarnagarयूपी के मुजफ्फरनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शहर कोतवाल और हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे कुछ श्रद्धालुओं के बीच तीखी नोकझोंक होती दिखाई दे रही है। विवाद के बाद कांवड़ियों ने पुलिस अधिकारी के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए शिव चौक पर विरोध शुरू कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वीडियो में एक कांवड़ यात्री जांच के लिए रोके जाने पर पुलिसकर्मियों को वर्दी उतरवाने की धमकी देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो शुक्रवार रात का है और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।