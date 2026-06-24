दो साल तक कैद जैसी जिंदगी… चोकर की रोटी, डंडों की मार और पिटबुल का पहरा; जानें कैसे छूटे मुजफ्फरनगर की फैक्ट्री से मजदूर

'हमें लगा था नौकरी मिलेगी, परिवार का पेट भर पाएंगे। लेकिन यहां आने के बाद जिंदगी जेल से भी बदतर हो गई।' यह दर्द है उन मजदूरों का, जिन्हें मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के माड़ी गांव स्थित एक दोना फैक्ट्री से मुक्त कराया गया है। पुलिस, लेबर विभाग और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में 12 मजदूरों को उस फैक्ट्री से बाहर निकाला गया, जहां वे कथित तौर पर पिछले करीब दो साल से बंधुआ मजदूर बनकर रहने को मजबूर थे।