POCSO Court Verdict: ‘विवाह से दुष्कर्म का अपराध खत्म नहीं होता’, शादी के बाद भी नहीं मिली राहत, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

फैसले में अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी ने पीड़िता से शादी नहीं की होती, तब भी मुकदमा अपने कानूनी आधार पर चलता। इसलिए अपराध के बाद विवाह कर लेना किसी भी तरह से अपराध को खत्म नहीं करता और न ही दोषी को कानून से राहत दिला सकता है। इस फैसले को पॉक्सो मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी संदेश माना जा रहा है, जिसमें अदालत ने साफ किया है कि गंभीर यौन अपराधों में बाद में हुआ विवाह सजा से बचने का आधार नहीं बन सकता।