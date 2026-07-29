Kanwar Yatra 2026: दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अमित को क्या आप जानते हैं? ‘जिम वाली कांवड़’ निकालने की वजह भी बताई

दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत अमित राष्ट्रीय स्तर के तैराक भी रह चुके हैं। 40 वर्षीय अमित का कहना है कि उन्होंने आज तक किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया। उनका कहना है कि पुलिस सेवा के दौरान उन्होंने कई युवाओं को नशे की लत में बर्बाद होते देखा है। इसी अनुभव ने उन्हें समाज में स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। अमित ने कांवड़ यात्रा पर निकलने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि बिना शारीरिक तैयारी के अधिक वजन वाली कांवड़ न उठाएं।