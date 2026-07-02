2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

6 साल बाद आया बड़ा फैसला, मुजफ्फरनगर में मां को पिटने से बचाते हुए होमगार्ड पर किया था चाकू से जानलेवा हमला

Muzaffarnagar News: जज रवि कुमार दिवाकर ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। मुजफ्फरनगर में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड रतिराम पर चाकू से हमला करने वाले हत्यारे दीपक को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी खबर...
less than 1 minute read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Pratiksha Gupta

Jul 02, 2026

Home Guard Ratiram Murder Case

आरोपी दीपक को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई

Home Guard Ratiram Murder Case: यूपी के मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। ड्यूटी के दौरान एक होमगार्ड की चाकू मारकर हत्या करने वाले दोषी दीपक को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। यह ऐतिहासिक फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने सुनाया। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि पुलिस बल हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। जब कानून की रक्षा करने वाले पर ही हमला होता है, तो सिर्फ एक इंसान की जान नहीं जाती, बल्कि पूरी कानून-व्यवस्था पर से जनता का भरोसा उठ जाता है। ऐसे में कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह अपराधियों को सख्त सजा देकर जनता का भरोसा फिर से जीते।

खबर अपडेट हो रही है...

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 04:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / 6 साल बाद आया बड़ा फैसला, मुजफ्फरनगर में मां को पिटने से बचाते हुए होमगार्ड पर किया था चाकू से जानलेवा हमला

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Muzaffarnagar: ‘दूसरी जिंदगी मिल गई’, एक मजदूर के भाग निकलने के बाद खुली कहानी! बंधुआ मजदूरों ने सुनाई कैद की दास्तां

workers guarded by pit bulls how they released from factory muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर

‘सूखी रोटी दी और जानवरों का चारा खिलाया, कुत्तों से कटवाया’, मुजफ्फरनगर बंधुआ मजदूर कांड’ पर फूटा प्रियंका गांधी का गुस्सा

Muzaffarnagar Bonded Labour Case, Muzaffarnagar Factory Case,Muzaffarnagar News, Priyanka Gandhi, Bonded Labour Case, UP News
मुजफ्फरनगर

‘काफिर का खून हलाल है’, ज्ञानवापी सर्वे का आदेश देने वाले जज को ISIS की धमकी, सुरक्षा में कटौती का आरोप

Gyanvapi Survey Judge Threat, Judge Ravi Kumar Diwakar News
मुजफ्फरनगर

दो साल तक कैद जैसी जिंदगी… चोकर की रोटी, डंडों की मार और पिटबुल का पहरा; जानें कैसे छूटे मुजफ्फरनगर की फैक्ट्री से मजदूर

Muzaffarnagar police, factory Racket
मुजफ्फरनगर

युवराज सिंह के साथ क्रिकेट खेला, पार्षद रहा, फिर बना कुख्यात अपराधी, दिमाग हिला देगी मुजफ्फरनगर में मारे गए बदमाश की कहानी

Criminal Satpal Encounter
मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.