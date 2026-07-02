6 साल बाद आया बड़ा फैसला, मुजफ्फरनगर में मां को पिटने से बचाते हुए होमगार्ड पर किया था चाकू से जानलेवा हमला

Home Guard Ratiram Murder Case: यूपी के मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। ड्यूटी के दौरान एक होमगार्ड की चाकू मारकर हत्या करने वाले दोषी दीपक को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। यह ऐतिहासिक फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने सुनाया। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि पुलिस बल हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। जब कानून की रक्षा करने वाले पर ही हमला होता है, तो सिर्फ एक इंसान की जान नहीं जाती, बल्कि पूरी कानून-व्यवस्था पर से जनता का भरोसा उठ जाता है। ऐसे में कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह अपराधियों को सख्त सजा देकर जनता का भरोसा फिर से जीते।