Muzaffarnagar: ‘दूसरी जिंदगी मिल गई’, एक मजदूर के भाग निकलने के बाद खुली कहानी! बंधुआ मजदूरों ने सुनाई कैद की दास्तां

पुलिस ने शिवा त्यागी और प्रदीप बालियान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि फैक्ट्री मालिक अंकित बालियान फरार है। पुलिस के अनुसार अब जांच अवैध कैद, बंधुआ मजदूरी, मारपीट, मजदूरी का भुगतान न करना, दस्तावेज नष्ट करना, धमकाने, मजदूरों के पुनर्वास और अर्जुन की कथित हत्या के आरोपों तक विस्तारित कर दी गई है। पुलिस लापता लोगों के रिकॉर्ड भी खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित तौर पर शव कहां फेंका गया था।