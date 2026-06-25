‘काफिर का खून हलाल है’, ज्ञानवापी सर्वे का आदेश देने वाले जज को ISIS की धमकी, सुरक्षा में कटौती का आरोप

जज रवि कुमार दिवाकर ने पुलिस को बताया कि दिल्ली पुलिस और यूपी ATS की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है।

जांच में सामने आया है कि 25 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किए गए ISIS के दो आतंकवादियों ने देश के कई हिस्सों को दहलाने की साजिश रची थी।

इन्हीं में से एक आतंकी अदनान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जज दिवाकर की तस्वीर पोस्ट की थी। इस तस्वीर पर लाल रंग से 'काफिर' लिखते हुए उसने कैप्शन में बहुत ही आपत्तिजनक और डराने वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। आतंकी ने लिखा था कि काफिर का खून तुम्हारे लिए हलाल है, जो तुम्हारे दीन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं।