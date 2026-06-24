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‘मौलवी नफरत न फैलाएं, मुस्लिम बच्चों को अच्छी शिक्षा और सही रास्ता दिखाएं’ मदनी के बयान पर ओपी राजभर का हमला

Arshad Madani News: यूपी के मंत्री ओपी राजभर का मौलाना अरशद मदनी पर बड़ा हमला। बोले- नफरत फैलाने के बजाय मुस्लिम समाज को अच्छी शिक्षा दें। कांग्रेस और सपा पर भी साधा निशाना। जानें पूरी खबर...
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लखनऊ

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Pratiksha Gupta

Jun 24, 2026

Uttar Pradesh Political News, Arshad Madani Statement

मौलाना अरशद मदनी पर ओम प्रकाश राजभर का बयान | फोटो सोर्स- patrika.com

UP Politics News: यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मुखिया मौलाना सैयद अरशद मदनी के बयान पर बड़ा पलटवार किया है। राजभर ने साफ शब्दों में कहा कि कुछ मौलवियों को समाज में नफरत फैलाने वाली बातें बढ़ाने के बजाय नौजवानों को बेहतर शिक्षा और सकारात्मक सोच की ओर ले जाने का काम करना चाहिए। इसके साथ ही राजभर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पार्टियों की वजह से ही आज मुस्लिम समाज नौकरियों में पिछड़ गया है।

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Published on:

24 Jun 2026 12:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘मौलवी नफरत न फैलाएं, मुस्लिम बच्चों को अच्छी शिक्षा और सही रास्ता दिखाएं’ मदनी के बयान पर ओपी राजभर का हमला

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