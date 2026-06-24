‘मौलवी नफरत न फैलाएं, मुस्लिम बच्चों को अच्छी शिक्षा और सही रास्ता दिखाएं’ मदनी के बयान पर ओपी राजभर का हमला

UP Politics News: यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मुखिया मौलाना सैयद अरशद मदनी के बयान पर बड़ा पलटवार किया है। राजभर ने साफ शब्दों में कहा कि कुछ मौलवियों को समाज में नफरत फैलाने वाली बातें बढ़ाने के बजाय नौजवानों को बेहतर शिक्षा और सकारात्मक सोच की ओर ले जाने का काम करना चाहिए। इसके साथ ही राजभर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पार्टियों की वजह से ही आज मुस्लिम समाज नौकरियों में पिछड़ गया है।