लखनऊ अग्निकांड: सस्पेंडेड फायर अफसर के दो Video वायरल, पहले CFO पर मढ़ा दोष, फिर मांगी माफी

वीडियो में दिख रहें शख्स सस्पेंड FSSO कमलेंद्र सिंह है बताए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक पत्र पढ़ते हुए कहा है कि उनका कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है और उनका काम सिर्फ स्थानीय स्तर पर जांच करके रिपोर्ट आगे बढ़ाना है। किसी भी बिल्डिंग को NOC यानी फायर क्लीयरेंस देना या बड़े पैमाने पर सुरक्षा मानक लागू करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जिस आवासीय इमारत में यह कोचिंग और पेट क्लिनिक चल रहा था, वह सालों से अवैध रूप से व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल हो रही थी और यह बात CFO को पता होनी चाहिए थी। कमलेंद्र सिंह ने CFO को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियों को पहुंचने और काम शुरू करने में जो देरी हुई, वह बड़े अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुई। ये निवेदन है कि छोटे अधिकारियों जैसे मेरे विरूद्ध की गई कारवाई पर पुनर्विचार किया जाए। CFO पर कठोर विभागी एवं कानूनी कार्यवाई की जाए।