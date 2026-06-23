लखनऊ अग्निकांड में मौतों को लेकर KGMU प्रोफेसर का बड़ा खुलासा, परिजनों ने उठाई बुलडोजर एक्शन की मांग

अस्पताल (KGMU) के प्रवक्ता प्रोफेसर के.के. सिंह नेने अस्पताल लाए गए बच्चों की स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि हादसे का शिकार हुए किसी भी बच्चे की मौत आग की लपटों में झुलसने की वजह से नहीं हुई है। जब बिल्डिंग में आग लगी, तो वहां चारों तरफ घना और जहरीला धुआं भर गया। इसी धुएं के कारण बच्चों का दम घुट गया। डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में कुल 22 बच्चों को लाया गया था, जिनमें से 5 बच्चों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। इनमें से 5 बच्चों को हल्की-फुल्की चोटें आई थीं, जिन्हें इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। वहीं, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।