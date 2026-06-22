सामने आई लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड की असली वजह, बिजली के खंभे से भड़की चिंगारी बनी 15 लोगों की मौत का कारण

इमारत की दूसरी मंजिल पर ‘लर्निंग स्पेस’ नाम की एक लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर था। जब आग की वजह से सीढ़ियों से नीचे उतरने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया, तो बच्चों में चीख-पुकार मच गई। खुद को धुएं से बचाने के लिए कई छात्रों ने सूझबूझ दिखाई और अंदर बने बाथरूम में खुद को बंद कर लिया। वहीं पहली मंजिल पर फंसे एक छात्र ने घबराहट में जान बचाने के लिए खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। लेकिन वह नीचे लगी लोहे की नुकीली ग्रिल पर जा गिरा और बुरी तरह घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया है।