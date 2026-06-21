मोहर्रम स्पेशल: लखनऊ में चांदी के आलम-ताजियों की बढ़ी मांग, जानिए सोने-चांदी के ताजा भाव

मोहर्रम के अवसर पर चांदी के धार्मिक प्रतीकों का निर्माण करने वाले कारीगरों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कई कारीगर महीनों पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। हाथों से तैयार किए जाने वाले आलम, झूला ताजिया और अन्य धार्मिक सामग्री में विशेष नक्काशी और डिजाइन का उपयोग किया जाता है, जिससे इनकी सुंदरता और धार्मिक महत्व दोनों बढ़ जाते हैं। व्यापारी का मानना है कि लखनऊ का सर्राफा बाजार केवल व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि यहां की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक शिल्प का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोहर्रम के दौरान इस विरासत की झलक बाजारों में स्पष्ट दिखाई देती है।