International Yoga Day 2026 : योग से खुले युवाओं के लिए नए अवसर, झांसी में मुख्यमंत्री योगी ने गिनाईं मोदी सरकार की उपलब्धियां

CM Yogi Leads International Yoga Day Event in Jhansi: 12 वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को वीरों की नगरी झांसी में ऐतिहासिक झांसी किला मैदान योगमय हो उठा। खण्डेराव गेट के पास स्थित विशाल मैदान में हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक जीवन का संदेश दिया। इस विशेष अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए योग को भारत की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत बताया।

