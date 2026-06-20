UP ODOC Scheme 2026: ओडीओसी योजना में बड़ा मौका, 50 लाख रुपये तक अनुदान लेकर शुरू करें अपना कारोबार

इसी प्रकार 25 लाख से 50 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 20 प्रतिशत अथवा न्यूनतम 6.25 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। 50 लाख रुपये से 1.50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 लाख रुपये तक का अनुदान उपलब्ध होगा। वहीं 1.50 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस वित्तीय सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण और पारंपरिक व्यंजन उद्योग में निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।