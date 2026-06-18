CM योगी ने सौंपी थीं चाबियां, मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई जमीन पर बने फ्लैटों को अब अवैध बता रहा सिंचाई विभाग

सिंचाई विभाग का नोटिस सामने आने के बाद सबसे अधिक चिंता उन लोगों में देखी जा रही है जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर फ्लैट खरीदे हैं। कई लाभार्थी अब यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर भूमि विवाद के लिए जिम्मेदार कौन है और उनके हितों की रक्षा कैसे होगी। आवंटियों का कहना है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया के तहत आवेदन किया, लॉटरी में चयनित हुए और सरकारी एजेंसी द्वारा आवंटन प्राप्त किया। ऐसे में यदि भूमि को लेकर कोई विवाद है तो उसका समाधान संबंधित विभागों को करना चाहिए, न कि आम नागरिकों को परेशान किया जाना चाहिए।