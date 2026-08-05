UP Elections 2027: सपा के ब्राह्मण दांव पर बीजेपी का पलटवार, गर्माई यूपी की सियासत

डिप्टी सीएम ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल को लोग आज भी भूले नहीं हैं। उनके कार्यकाल में किस तरह से तुष्टिकरण की नीतियां चलीं और कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ीं, यह बात प्रदेश का बच्चा-बच्चा जानता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी का इतिहास ही वर्ग-विशेष को बढ़ावा देने और दूसरों की अनदेखी करने का रहा हो, वह आज किस मुंह से सम्मेलन करने की बात कर रही है।