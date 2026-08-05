‘आज भी जम्मू-कश्मीर के हालात में बदलाव नहीं’, सांसद इमरान मसूद बोले-अनुच्छेद 370 हटाते समय किया गया एक भी वादा पूरा नहीं हुआ

इमरान मसूद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के सात साल बाद भी अपेक्षित बदलाव दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक कितने विस्थापित कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हुआ, राज्य में कितना औद्योगिक विकास हुआ और क्या आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो गया। उन्होंने कहा यदि इन मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति होती तो फैसले के परिणाम स्पष्ट दिखाई देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, '' आज भी जम्मू-कश्मीर के हालात में बदलाव नहीं हुआ। अनुच्छेद 370 हटाते समय किया गया एक भी वादा पूरा नहीं हुआ।''