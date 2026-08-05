‘ओवैसी जल्द सनातन धर्म में लौटेंगे’, AIMIM के बयान पर मंत्री जे.पी.एस. राठौर का बड़ा पलटवार

JPS Rathore on Owaisi: कांवड़ यात्रा को लेकर AIMIM की ओर से दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान द्वारा कांवड़ यात्रा और नमाज को लेकर की गई टिप्पणी के बाद भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जे.पी.एस. राठौर ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि "ओवैसी सनातन धर्म में लौटेंगे, वह बहुत जल्द लौटेंगे।"