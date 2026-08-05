‘समाजवादी पार्टी की नकारात्मक रवैये ने सदन में कोई चर्चा नहीं होने दी’, CM योगी ने सपा को बताया किसान-युवा विरोधी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी का रवैया किसानों, युवाओं, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और गरीबों के हितों के अनुकूल नहीं रहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अल्प मानदेय प्राप्त कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा से बचना विपक्ष की सोच को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लगातार इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। CM योगी ने कहा, ''समाजवादी पार्टी की नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं-किसानों के मुद्दें पर, महिलओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका यह आचरण असंवैधानिक भी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है।"