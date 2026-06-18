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SP Election activity 2027: लखनऊ पश्चिम में सपा टिकट पर घमासान, अरमान-रेहान समेत कई दावेदार मैदान में

SP Election activity: लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का टिकट सबसे चर्चित मुद्दा बन गया है। मौजूदा विधायक अरमान समेत कई दिग्गज नेता दावेदारी पेश कर रहे हैं।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 18, 2026

अकबरनगर की बदली डेमोग्राफी और अनुकूल राजनीतिक माहौल ने बढ़ाई दावेदारों की धड़कनें (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

अकबरनगर की बदली डेमोग्राफी और अनुकूल राजनीतिक माहौल ने बढ़ाई दावेदारों की धड़कनें (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

UP Assembly Election 2027 SP Ticket: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 भले अभी दूर हों, लेकिन राजधानी की महत्वपूर्ण सीटों में शामिल लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक हलचल अभी से तेज हो गई है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर जिस तरह की सक्रियता और अंदरूनी प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है, उसने इस सीट को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। राजनीतिक गलियारों में यह सीट इस समय “हॉट केक” मानी जा रही है और पार्टी के कई बड़े चेहरे यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं।

लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। यह सीट लंबे समय से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर का मैदान रही है। वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रेहान ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश श्रीवास्तव को पराजित कर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2017 के चुनाव में भाजपा ने वापसी करते हुए सुरेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में यह सीट अपने नाम कर ली। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदलते हुए रेहान की जगह अरमान को मैदान में उतारा और अरमान ने भाजपा प्रत्याशी अंजनी श्रीवास्तव को हराकर सीट पर सपा का परचम लहरा दिया।

अकबरनगर के बाद बदला राजनीतिक समीकरण

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मनोज उपाध्याय का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में अकबरनगर और आसपास के क्षेत्रों में हुए बदलावों ने लखनऊ पश्चिम की चुनावी तस्वीर को काफी हद तक प्रभावित किया है। क्षेत्र की सामाजिक और जनसांख्यिकीय संरचना में आए परिवर्तनों ने नए राजनीतिक समीकरण पैदा किए हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस सीट पर जीत की संभावनाएं पहले की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई दे रही हैं।

यही कारण है कि जहां अन्य कई सीटों पर अभी उम्मीदवारों को लेकर गंभीर चर्चा शुरू नहीं हुई है, वहीं लखनऊ पश्चिम में टिकट के लिए कई नेता खुलकर सक्रिय हो चुके हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में उपस्थिति बढ़ाने से लेकर क्षेत्रीय संपर्क अभियान और जनसमस्याओं को उठाने तक, सभी संभावित दावेदार अपनी-अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं।

वर्तमान विधायक अरमान फिर से मैदान में

सबसे प्रमुख दावेदारों में वर्तमान विधायक अरमान का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। 2022 में पहली बार विधायक बने अरमान ने चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता दिलाई थी। विधायक बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने का प्रयास किया है और अपने समर्थकों के बीच मजबूत पकड़ बनाए रखी है।

अरमान समर्थकों का तर्क है कि जब पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था तो उन्होंने जीत दिलाकर नेतृत्व के निर्णय को सही साबित किया। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें दोबारा मौका मिलना चाहिए। विधायक के रूप में उनके कार्यकाल और संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी उनके समर्थक टिकट का मजबूत आधार बता रहे हैं।

रेहान की दावेदारी भी कम नहीं

दूसरी ओर पूर्व विधायक रेहान भी पूरी ताकत के साथ टिकट की दौड़ में शामिल हैं। 2012 में जीत हासिल कर चुके रेहान का क्षेत्र में अपना एक मजबूत जनाधार माना जाता है। पार्टी संगठन और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है।

रेहान समर्थकों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर संघर्ष किया है और क्षेत्र में उनकी स्वीकार्यता आज भी बनी हुई है। उनका मानना है कि यदि पार्टी उन्हें एक बार फिर मौका देती है तो वे अपने पुराने अनुभव और नेटवर्क के बल पर सीट को और अधिक मजबूती से जीत सकते हैं। यही वजह है कि रेहान खेमे ने भी टिकट के लिए अपनी सक्रियता बढ़ा दी है।

मनीष यादव का नाम भी चर्चा में

टिकट की इस जंग में एक और नाम तेजी से उभरकर सामने आया है और वह है मनीष यादव। समाजवादी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में सक्रिय माने जाने वाले मनीष यादव को भी संभावित दावेदारों में गिना जा रहा है। युवा कार्यकर्ताओं और कुछ स्थानीय नेताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि पार्टी नेतृत्व किसी नए चेहरे या व्यापक सामाजिक समीकरण को साधने की रणनीति अपनाता है तो मनीष यादव का नाम गंभीरता से विचाराधीन हो सकता है। हालांकि अभी तक उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी दावेदारी को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके समर्थक क्षेत्र में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं।

यामीन खान और मोहम्मद एबाद भी कर रहे जोरदार प्रयास

लखनऊ पश्चिम की सियासत में यामीन खान और मोहम्मद एबाद के नाम भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। दोनों नेता लंबे समय से पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और टिकट की संभावनाओं को लेकर अपने-अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं।

दोनों नेताओं के समर्थक दावा करते हैं कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक अच्छी पहुंच है और संगठन में उनकी पहचान मजबूत है। यही कारण है कि टिकट की चर्चा में उनके नाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्षेत्र में उनकी सक्रियता भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है।

भाजपा खेमे में सन्नाटा, सपा में हलचल

दिलचस्प बात यह है कि जहां समाजवादी पार्टी के भीतर टिकट को लेकर असाधारण हलचल दिखाई दे रही है, वहीं भाजपा की ओर से अभी तक संभावित उम्मीदवारों को लेकर ज्यादा चर्चा सामने नहीं आई है। भाजपा संगठन फिलहाल अपने विस्तार और बूथ स्तर की मजबूती पर ध्यान देता नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच टिकट को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह स्थिति इस बात का संकेत है कि समाजवादी पार्टी इस सीट को अपने लिए काफी सुरक्षित और संभावनाओं से भरा मान रही है। यही वजह है कि पार्टी के भीतर दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

अंतिम फैसला अखिलेश यादव के हाथ में

हालांकि टिकट की दौड़ में कई नाम शामिल हैं, लेकिन अंतिम निर्णय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी नेतृत्व को ही लेना है। पिछले चुनावों का रिकॉर्ड बताता है कि समाजवादी पार्टी कई बार अंतिम समय में चौंकाने वाले फैसले भी करती रही है। ऐसे में यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि टिकट किसे मिलेगा। फिलहाल लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज है और सभी संभावित दावेदार अपने-अपने समर्थकों के साथ ताकत दिखाने में जुटे हैं। आने वाले महीनों में यह प्रतिस्पर्धा और भी रोचक होने की संभावना है।

जनता की राय भी होगी महत्वपूर्ण

राजनीतिक समीकरणों, संगठनात्मक ताकत और नेतृत्व की पसंद के अलावा जनता की राय भी टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। क्षेत्र के मतदाता भी यह देख रहे हैं कि कौन नेता उनके बीच लगातार मौजूद है, किसने उनके मुद्दों को उठाया है और कौन भविष्य में उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकता है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी आखिर किस चेहरे पर भरोसा जताएगी। क्या वर्तमान विधायक अरमान को दोबारा मौका मिलेगा, क्या पूर्व विधायक रेहान वापसी करेंगे, या फिर पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी? यह फैसला भले आने वाले समय में हो, लेकिन इतना तय है कि लखनऊ पश्चिम में सपा टिकट की यह लड़ाई अभी से राजनीतिक तापमान बढ़ा चुकी है और पूरे क्षेत्र की नजरें पार्टी नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

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Published on:

18 Jun 2026 01:19 pm

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