SP Election activity 2027: लखनऊ पश्चिम में सपा टिकट पर घमासान, अरमान-रेहान समेत कई दावेदार मैदान में

लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। यह सीट लंबे समय से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर का मैदान रही है। वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रेहान ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश श्रीवास्तव को पराजित कर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2017 के चुनाव में भाजपा ने वापसी करते हुए सुरेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में यह सीट अपने नाम कर ली। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदलते हुए रेहान की जगह अरमान को मैदान में उतारा और अरमान ने भाजपा प्रत्याशी अंजनी श्रीवास्तव को हराकर सीट पर सपा का परचम लहरा दिया।