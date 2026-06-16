2027 की तैयारी में सपा, ब्राह्मण नेताओं संग बनेगा नया चुनावी रोडमैप

SP Plans Brahmin Outreach Ahead of 2027 UP Polls: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने संगठनात्मक और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ब्राह्मण समाज से जुड़े नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। 17 जून को प्रस्तावित इस बैठक में पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और ब्राह्मण समाज से जुड़े वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी होगी। माना जा रहा है कि यह बैठक केवल एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।