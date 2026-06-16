सपा, कांग्रेस और बसपा की 403 सीटों वाली रणनीति पर मंत्री का तंज, बोले-लोकतंत्र में सबको अधिकार पर जनता सर्वोपरि

लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान नरेंद्र कश्यप ने कहा कि उन्हें जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस भी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, जबकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगभग 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन अंतिम फैसला जनता के हाथ में होता है।