सपा, कांग्रेस और बसपा की 403 सीटों वाली रणनीति पर मंत्री का तंज, बोले-लोकतंत्र में सबको अधिकार पर जनता सर्वोपरि

यूपी चुनाव को लेकर नरेंद्र कश्यप का विपक्ष पर हमला, बोले- INDI गठबंधन सिर्फ किताबी, जनता को NDA पर भरोसा (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
UP Politics INDIA Alliance: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर लगातार हमलावर हैं और जनता के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विपक्षी दलों और INDI गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और उसे केवल विकास तथा सुशासन की राजनीति पर भरोसा है।
लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान नरेंद्र कश्यप ने कहा कि उन्हें जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस भी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, जबकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगभग 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन अंतिम फैसला जनता के हाथ में होता है।
नरेंद्र कश्यप ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि INDI गठबंधन केवल कागजों और किताबों तक सीमित गठबंधन है। उन्होंने दावा किया कि जमीनी स्तर पर इस गठबंधन का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। उनके अनुसार, अलग-अलग राज्यों और अलग-अलग परिस्थितियों में इस गठबंधन के दल एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जिससे जनता के बीच इसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछले कई वर्षों से राजनीतिक घटनाक्रम को करीब से देख रही है और उसे यह समझ आ चुका है कि कौन सा दल केवल सत्ता के लिए गठबंधन कर रहा है और कौन विकास के एजेंडे पर काम कर रहा है। कश्यप ने दावा किया कि जनता अब भावनात्मक नारों के बजाय विकास और सुशासन के आधार पर मतदान करना चाहती है।
मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश ने पिछले नौ वर्षों में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। उन्होंने दावा किया कि कानून व्यवस्था में सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास, निवेश को बढ़ावा और गरीब कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने सरकार के प्रति लोगों का भरोसा मजबूत किया है।
उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की पहचान अपराध और अराजकता के कारण होती थी, लेकिन आज प्रदेश निवेश, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों के लिए जाना जा रहा है। यही कारण है कि जनता का विश्वास लगातार एनडीए सरकार के साथ बना हुआ है।
नरेंद्र कश्यप ने विपक्षी दलों की चुनावी रणनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अलग-अलग दलों द्वारा सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा यह दर्शाती है कि विपक्ष के पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी दल वास्तव में एकजुट होते तो सीटों के बंटवारे और साझा उम्मीदवारों को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने आती।
कश्यप ने कहा कि जनता अब केवल चुनावी वादों पर भरोसा नहीं करती, बल्कि पिछले कार्यकाल के प्रदर्शन को भी देखती है। ऐसे में विपक्षी दलों को केवल सरकार की आलोचना करने के बजाय यह बताना चाहिए कि वे प्रदेश के विकास के लिए क्या नई योजनाएं लेकर आएंगे।
उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों में से एक मानी जाती है। प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं और यहां का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव डालता है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अभी से अपने संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान तेज करने में जुटे हुए हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार, किसान, सामाजिक समीकरण और कल्याणकारी योजनाएं प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं। इसी कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता के बीच अपनी उपलब्धियों और दावों को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं।
नरेंद्र कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए हैं, उनके कारण जनता का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहर तक सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है और यही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। उनके अनुसार, प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों को जनता ने करीब से देखा है। साथ ही कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है, जिससे आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है।
उत्तर प्रदेश में जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, राजनीतिक बयानबाजी और चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहा है, जबकि विपक्ष सरकार की नीतियों और फैसलों को मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बना रहा है।
फिलहाल नरेंद्र कश्यप का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने विपक्षी दलों और INDI गठबंधन की ताकत पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर कायम है। आने वाले समय में चुनावी समीकरण किस दिशा में जाएंगे, इसका फैसला जनता के मत से ही तय होगा, लेकिन फिलहाल प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप और दावों का दौर पूरी तरह से जारी है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर राज्य सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, "सुना है कि सपा 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी भी 403 लड़ेगी और ओवैसी भी 200 लड़ना चाहते हैं, BSP 403 लड़ेगी। चुनाव लड़िए लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि INDI गठबंधन किताबी गठबंधन है। इसलिए 9 सालों के NDA गठबंधन के योगी वाली नेतृत्व के सरकार पर ही उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा बढ़ा है।"
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