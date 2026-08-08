8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘विश्‍वगुरु’ कहने वालों में संसद जाने का साहस नहीं, पवन खेड़ा बोले- सरकार जवाबदेही से बच रही, क्या भारत सच में स्वतंत्र है?

Prayagraj News: कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों और छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Aug 08, 2026

Pawan Khera on Operation Sindoor martyrs controversy.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Photo- ANI)

Chhatron Ki Goonj Prayagraj: रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर भारत में सियासी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भारत की विदेश नीति और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को 'विश्‍वगुरु' कहते हैं, उनमें संसद में आकर इन मुद्दों का सामना करने का साहस नहीं है। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन और छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर भी सरकार को घेरा। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है।

जो भी आता है देश पर शर्तें थोप जाता है- पवन खेड़ा

रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि क्या ऐसा लगता है कि भारत वास्तव में स्वतंत्र है? जो भी आता है, वह भारत को ब्लैकमेल करता है, जो भी आता है, वह भारत पर शर्तें थोपता है और बोलते है कि आप यहां से तेल खरीद सकते हैं, इतना तेल खरीद सकते हैं, लेकिन वहां से नहीं खरीद सकते। उन लोगों से जवाब मांगिए जो पूरे देश में खुद को 'विश्‍वगुरु' कहते घूमते हैं, लेकिन उनमें संसद में आने तक का साहस नहीं है। उनमें साहस इसलिए नहीं है क्योंकि ये सभी मुद्दे उठाए जाएंगे और उन्हें हर बात के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।

पवन खेड़ा ने कहा कि भारत को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वह किस देश से तेल खरीदेगा और कितना खरीदेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से दूसरे देशों की ओर से भारत पर शर्तें थोपे जाने के मुद्दे पर संसद में जवाब देने की मांग की।

राहुल गांधी ने उठाई छात्रों की आवाज

'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि छात्रों की अपनी मांगें और चिंताएं हैं। उनका समाधान करना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। छात्रों की चिंताओं को दूर करना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का कर्तव्य है। आप देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष क्या कर रहा है।

जंतर-मंतर पर सरकार की कार्रवाई सभी के सामने थी। जहां तक विपक्ष का सवाल है, राहुल गांधी के रोजाना के काम उनके रुख को साफ करते हैं। युवाओं के लिए संदेश साफ है, आप अकेले नहीं हैं। देश का विपक्ष आपके साथ मजबूती से खड़ा है।

राहुल गांधी सिर्फ राजनीति कर रहे- जगदंबिका पाल

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी प्रयागराज आ रहे हैं और यहां छात्रों की आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से झारखंड की राजधानी रांची में हजारों छात्र और युवा अपने भविष्य को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आज पूरा देश झारखंड में छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन को देख रहा है। उन्हें वहां जाना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वे यहां सिर्फ राजनीति करने आ रहे हैं।



अतीक का बेटा अली अहमद झांसी जेल से प्रयागराज रवाना, भाई के जनाजे में होगा शामिल

ये भी पढ़ें
Ali Ahmed Parole

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2026 02:36 pm

Published on:

08 Aug 2026 02:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘विश्‍वगुरु’ कहने वालों में संसद जाने का साहस नहीं, पवन खेड़ा बोले- सरकार जवाबदेही से बच रही, क्या भारत सच में स्वतंत्र है?

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

योगी सरकार की नई पहल: अब छात्रों को करियर टिप्स देंगे IAS और IPS अफसर, Gen-Z के लिए तैयार किया खास प्लान

Chief Minister Yogi Adityanath
लखनऊ

‘403 सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव!’ यूपी चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान

Chandrashekhar Azad
यूपी न्यूज

Brijesh Pathak on Akhilesh Yadav: अखिलेश ने उठाया ब्राह्मणों का मुद्दा तो BJP का पलटवार, ब्रजेश पाठक ने याद दिलाया पुराना बयान

Brijesh Pathak News Akhilesh Yadav Brahmin Statement UP Politics News
लखनऊ

Atiq Ahmed Son Umar Parole: भाई को आखिरी बार देखने जेल से निकला उमर, 20 से ज्यादा जवानों के घेरे में प्रयागराज का सफर

Atiq Ahmed Sons Ali Umar Ali Umar Prayagraj Atiq Ahmed Son Ali
लखनऊ

Aishwarya Raj Singh RLD UP President: राजघराने से रिश्ता, TCS में नौकरी और अब RLD की यूपी कमान, कौन हैं ऐश्वर्य राज सिंह?

ऐश्वर्य राज सिंह Aishwarya Raj Singh RLD UP President
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.