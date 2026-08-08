रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि क्या ऐसा लगता है कि भारत वास्तव में स्वतंत्र है? जो भी आता है, वह भारत को ब्लैकमेल करता है, जो भी आता है, वह भारत पर शर्तें थोपता है और बोलते है कि आप यहां से तेल खरीद सकते हैं, इतना तेल खरीद सकते हैं, लेकिन वहां से नहीं खरीद सकते। उन लोगों से जवाब मांगिए जो पूरे देश में खुद को 'विश्‍वगुरु' कहते घूमते हैं, लेकिन उनमें संसद में आने तक का साहस नहीं है। उनमें साहस इसलिए नहीं है क्योंकि ये सभी मुद्दे उठाए जाएंगे और उन्हें हर बात के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।