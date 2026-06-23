कोई बेटा नहीं लौटा, कोई बेटी हमेशा के लिए बिछड़ गई, लखनऊ अग्निकांड के 15 मृतकों और घायलों के नाम सामने आए

आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बिल्डिंग में कुछ ही मिनटों के अंदर काला धुआं भर गया। बच्चों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो कुछ बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिलों से नीचे छलांग लगा दी।

KGMU ट्रॉमा सेंटर की डॉक्टर अमी अग्रवाल ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद 21 से 22 बच्चों को अस्पताल लाया गया था। इनमें से 5 बच्चों की हालत को देखते हुए उन्हें भर्ती कर लिया गया था। दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऊंचाई से छलांग लगाई थी, जिस वजह से उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों की टीम सीटी स्कैन और अन्य जरूरी जांच रिपोर्ट करवाकर लगातार उन पर नजर रख रही है।