‘अगर मेरा बेटा 10 मिनट बाद लंच करने जाता तो बच जाता’, लखनऊ अग्निकांड में मरने वाले आदित्य की मां का छलका दर्द, बैठ गया गला

कोचिंग सेंटर हादसे में छात्र आदित्य की भी मौत हो गई है। आदित्य की मौत के बाद उसकी मां का दर्द छलका है। आदित्य की मां ने भावुक मन से कहा- 1 से 2 बजे के बीच में उसका लंच होता था। पता नहीं वह क्यों 10 मिनट पहले लंच करने पहुंच गया? जब वहां आग लगी तो 2 बजने में 10 मिनट कम थे। अगर वह (आदित्य) 10 मिनट पहले लंच करने नहीं गया होता तो शायद बच जाता। आदित्य की मां ने बताया कि उनका बेटा उसी बिल्डिंग में एनिमेशन का काम करता था।