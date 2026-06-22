CM योगी ने किया घटना स्थल का निरीक्षण, अखिलेश ने हादसे पर जताई संवेदना, जानें लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड की ताजा अपडेट

कोचिंग सेंटर वाली बिल्डिंग में काम करने वाले सुशांत ने आग लगने का कारण बताया है। सुशांत ने बताया कि तीन मंजिल की बिल्डिंग में दो में पेट शॉप चलती हैं। इसके ऊपर एनिमेशन की कोचिंग में सुशांत काम करते हैं। सुशांत ने कहा कि आग नीचे वाले फ्लोर के एसी से लगी थी। AC की खराबी के बारे में कई बार बिल्डिंग मालिक से शिकायत की गई थी। इसके बावजूद AC को ठीक नहीं किया गया। हालांकि, आग किस वजह से लगी है। इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है।