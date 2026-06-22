22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

CM योगी ने किया घटना स्थल का निरीक्षण, अखिलेश ने हादसे पर जताई संवेदना, जानें लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड की ताजा अपडेट

Fire in Coaching Centre: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बिल्डिंग में आग लगने से 15 लोगों की मौत (Fifteen People Died in Fire Accident) हो गई है। अग्निकांड (Fire Accident) के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। पढ़ें लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड (Coaching Centre Fire) की ताजा अपडेट…

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Vinay Shakya

Jun 22, 2026

fire in coaching centre

लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड: CM योगी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया (फोटो- पत्रिका)

CM Yogi Adityanath Inspected Incident Site: लखनऊ के अलीगंज में सोमवार दोपहर 2:15 बजे एक इमारत में भीषण आग लगी थी। इस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर, पेट शॉप क्लीनिक और आर्ट प्रोडक्शन का ऑफिस था। बिल्डिंग में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 3 महिलाएं और 12 पुरुष शामि हैं। जान गंवाने वालों में अधिकतर लोग स्टूडेंट्स हैं।

CM योगी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया

अग्निकांड की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। इस दौरान डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे के बारे में जानकारी ली है। बता दें कि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक घटना स्थल पर पहले से ही मौजूद थे। हादसे की सूचना के बाद डिप्टी सीएम मौके पर पहुंचे थे। ब्रजेश पाठक KGMU में इलाज के लिए भेजे गए लोगों की जानकारी पर भी लगातार नजर रखे हुए थे।

अखिलेश यादव ने हादसे पर जताया दुख

लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड हादसे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav) ने संवेदना व्यक्त की है। अखिलेश यादव ने 'X' पर लिखा- लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि। जिन्होंने अपनों को खोया है, उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। सरकार घायलों के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुनिश्चित करे।

अखिलेश ने आगे लिखा- ये एक बेहद दुखद घटना है। इसके पीछे के कारणों की ईमानदारी से जांच हो, बच्चे किसी के घर के भी हो सकते थे। भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके, हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए।

KJMU के डॉक्टर ने 15 लोगों की मौत पुष्टि की

लखनऊ के KJMU के ट्रॉमा सेंटर की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. अमिया अग्रवाल ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है। डॉ. अमिया अग्रवाल ने बताया कि यहां 21-22 बच्चों को लाया गया है, जिनमें से 5 घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। आग से बचने के लिए बिल्डिंग से कूदने वाले दो बच्चों की पीठ में चोट आई है, उनका CT स्कैन किया गया है और इलाज चल रहा है।

डॉ. अमिया अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल में 15 बच्चों को मृत अवस्था में लाया गया था। उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए शवगृह भेजा जाएगा। पोस्टमॉर्टम के लिए 5 शव भेजे जा चुके हैं और बाकी 10 शवों को भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

हादसे वाली बिल्डिंग में किसका ऑफिस था?

लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी थी। इस बिल्डिंग के बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप एवं क्लीनिक है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी (कोचिंग) और हेड हॉपर स्टूडियो है। इस स्टूडियो में 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता है।

आग कहां से फैली?

आग्निकांड के बारे में स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है। लोगों ने बताया कि सबसे पहले आग हेड हॉपर 3D आर्ट स्टूडियो में लगी थी। यहीं से आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। आग फैलने के बाद दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में कुछ छात्रों ने बचने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। वहीं, कुछ छात्र जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद गए।

चश्मदीद बोले- बिजली के खंभे पर शॉर्ट सर्किट हुआ

घटना स्थल पर मौजूद कुछ चश्मदीदों ने आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, दोपहर के वक्त सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक बाहर लगे बिजली के पोल में एक जोरदार धमाका हुआ और शॉर्ट सर्किट के कारण भयंकर चिंगारियां निकलने लगी। यह आग नीचे मौजूद सामान से होते हुए बेहद तेजी से ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ गई। देखते ही देखते पूरी 3 मंजिला इमारत में भयंकर आग लग गई।

बिल्डिंग में काम करने वाले सुशांत ने कहा- AC से आग लगी

कोचिंग सेंटर वाली बिल्डिंग में काम करने वाले सुशांत ने आग लगने का कारण बताया है। सुशांत ने बताया कि तीन मंजिल की बिल्डिंग में दो में पेट शॉप चलती हैं। इसके ऊपर एनिमेशन की कोचिंग में सुशांत काम करते हैं। सुशांत ने कहा कि आग नीचे वाले फ्लोर के एसी से लगी थी। AC की खराबी के बारे में कई बार बिल्डिंग मालिक से शिकायत की गई थी। इसके बावजूद AC को ठीक नहीं किया गया। हालांकि, आग किस वजह से लगी है। इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है।

लाखें देखकर रो पड़े डिप्टी CM

हादसे के बाद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने भावुक होकर कहा कि दुखद घटना है। मैंने अपनी आंखों से 14 शव देखे हैं। यह कहते हुए डिप्टी CM की आंखे नम हो गईं। ब्रजेश पाठक ने कहा- बिल्डिंग के अंदर कुछ बच्चों के अंदर होने की बात सामने आ रही है। एक-एक कमरे की जांच की जा रही है। प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा।

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: 15 लाशें लाई गई थीं अस्पताल, डॉक्टर ने बयान की आंखों देखी

ये भी पढ़ें
Lucknow Fire Incident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

cm yogi

fire accident

fire incident

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Jun 2026 08:30 pm

Published on:

22 Jun 2026 08:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / CM योगी ने किया घटना स्थल का निरीक्षण, अखिलेश ने हादसे पर जताई संवेदना, जानें लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड की ताजा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: 15 लाशें लाई गई थीं अस्पताल, डॉक्टर ने बयान की आंखों देखी

Lucknow Fire Incident
राष्ट्रीय

सामने आई लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड की असली वजह, बिजली के खंभे से भड़की चिंगारी बनी 15 लोगों की मौत का कारण

Lucknow Fire News, Lucknow Coaching Centre Fire
लखनऊ

लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद CM योगी ने रद्द किए सभी कार्यक्रम, हादसे में 15 लोगों ने गंवाई जान

Lucknow Coaching Center Fire, CM Yogi Adityanath, UP News in Hindi, Lucknow Fire Accident, Aliganj Puraniya Fire, Lucknow News
लखनऊ

UP में पति-पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो आवेदन किए बिना नहीं होगा तबादला, शिक्षा विभाग ने दूर किया कन्फ्यूजन

UP Teacher Transfer, Basic Education Department UP, UP News, यूपी टीचर ट्रांसफर, बेसिक शिक्षा विभाग
लखनऊ

लखनऊ के कोचिंग सेंटर में भीषण आग, 15 लोगों की मौत, सिर्फ एक चिंगारी से भड़की आग

fire in coaching centre
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.