लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: 15 लाशें लाई गई थीं अस्पताल, डॉक्टर ने बयान की आंखों देखी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा- उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आग लगने की घटना में हुई मौतों से बहुत दुख हुआ है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों।