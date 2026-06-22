लखनऊ के कोचिंग सेंटर में भीषण आग, 14 लोगों की मौत, कई घायल

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा- कोचिंग सेंटर में आग लगी है। ज्यादातर बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। कुछ बच्चों के अंदर होने की बात सामने आ रही है। एक-एक कमरे की जांच की जा रही है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी बच्चों को सुरक्षित अस्पताल या उनके घर पहुंचाया जाए। प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। जल्द से जल्द सभी को बाहर निकाला जा रहा है। तीन-चार बच्चे बाथरूम में फंसे होने की आशंका है, हम सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है।