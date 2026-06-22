‘लवप्रीत पाइप के सहारे उतरीं, जयंत तीसरी मंजिल से कूदे’, रीढ़ की हड्डी टूटी…लखनऊ अग्निकांड से बचकर निकले लोगों ने बताई रोंगटे खड़े करने वाली दास्तां

बिल्डिंग में आग लगने के बाद एक युवती लवप्रीत पाइप के सहारे नीचे कूद गई। नीचे गिरने की वजह से उसकी रीड़ की हड्डी में चोट लगी है। इसी तरह जान बचाने के लिए जयंत और 5 अन्य लोग तीसरी मंजिल से तार के सहारे कूद गए। इस दौरान नीचे गिरने पर उनकी हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। अन्य कई स्टूडेट्स ने भी इसी तरह से अपनी जान बचाई है। इस घटना में घायल हुए सभी लोगों का KJMU में इलाज चल रहा है।