‘जैसे टूटी शिवसेना-TMC, वैसे ही खत्म होगी समाजवादी पार्टी’, मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर बड़ा हमला

गठबंधन के पुराने दिनों को याद करते हुए राजभर ने अखिलेश यादव की रणनीति पर बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अगर मैं सच कहूं, तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा धोखेबाज कोई पार्टी नहीं है। जब मैं उनके साथ था, तब उन्होंने मुझसे चालाकी की। उन्होंने कहा था कि उम्मीदवार उनके रहेंगे, लेकिन वे चुनाव मेरे चुनाव चिह्न पर लड़ेंगे। उनकी असली प्लानिंग यह थी कि जैसे ही सरकार बनेगी, वे मेरे सारे विधायकों को अपने पाले में कर लेंगे। यह उनकी सोची-समझी साजिश थी।