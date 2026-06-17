अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ा अपडेट, SIT के हाथ लगे अहम सुराग

अयोध्या राम मंदिर मामले में SIT के हाथ लगे अहम सुराग | फोटो सोर्स- patrika.com
Ayodhya Ram Mandir Case: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जांच बहुत तेज हो गई है। तीसरे दिन भी एसआईटी (SIT) की टीम जांच करने राम मंदिर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक, SIT के हाथ कुछ ऐसे अहम सुराग लगे हैं जो इस पूरे मामले की परतें खोल सकते हैं। SIT ने मंदिर परिसर का CCTV फुटेज निकाल लिया है और इस पूरे डेटा को करीब दर्जनभर पेनड्राइव में लेकर जांच शुरू कर दी है।
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