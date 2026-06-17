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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ा अपडेट, SIT के हाथ लगे अहम सुराग

Ram Mandir Donation Theft Case: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT की जांच तेज। दर्जनभर पेनड्राइव में CCTV डेटा लिया गया और SBI कर्मचारियों से पूछताछ हुई। जानिए आरोपी के परिवार ने क्या कहा।

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अयोध्या

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Pratiksha Gupta

Jun 17, 2026

SIT Investigation, Ram Mandir CCTV Footage

अयोध्या राम मंदिर मामले में SIT के हाथ लगे अहम सुराग | फोटो सोर्स- patrika.com

Ayodhya Ram Mandir Case: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जांच बहुत तेज हो गई है। तीसरे दिन भी एसआईटी (SIT) की टीम जांच करने राम मंदिर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक, SIT के हाथ कुछ ऐसे अहम सुराग लगे हैं जो इस पूरे मामले की परतें खोल सकते हैं। SIT ने मंदिर परिसर का CCTV फुटेज निकाल लिया है और इस पूरे डेटा को करीब दर्जनभर पेनड्राइव में लेकर जांच शुरू कर दी है।

खबर अपडेट की जा रही है....

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Updated on:

17 Jun 2026 03:34 pm

Published on:

17 Jun 2026 03:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ा अपडेट, SIT के हाथ लगे अहम सुराग

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