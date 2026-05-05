ऐसे बेटे से रिश्ता नहीं, एनकाउंटर में मारे गए हत्यारे का शव लेने से परिवार पीछे हटा, इमाम ने भी ठुकराया

पुलिस एनकाउंटर में मारे गए आमिर का पोस्टमॉर्टम के बाद जब पुलिस ने शव को परिजनों को सौंपने की कोशिश की तो परिवार ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का कहना था कि जिस बेटे ने 5 बेगुनाहों की खून बहाया तो उससे उनका कोई रिश्ता नहीं। मामला तब और पेचीदा हो गया जब स्‍थानीय इमान ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। इमाम और उसके चाचा ताज मोहम्मद ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ऐसे जघन्य अपराधी के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और न ही उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ा जाएगा।