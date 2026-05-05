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अम्बेडकर नगर

ऐसे बेटे से रिश्ता नहीं, एनकाउंटर में मारे गए हत्यारे का शव लेने से परिवार पीछे हटा, इमाम ने भी ठुकराया

अंबेडकरनगर में 5 लोगों की हत्या के आरोपी 19 वर्षीय आमिर के शव को लेकर देर रात तक ड्रामा चला। परिवार ने उसके शव को लेने और दफनाने से साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि इमाम ने भी कब्र पर फातिहा पढ़ने से मना कर दिया। हालांकि देर रात माहौल बदला और परिवार शव लेने के लिए तैयार हो गया। बाद में गांव के कब्रिस्तान में उसका अंतिम संस्कार किया गया।

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अम्बेडकर नगर

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Aman Pandey

May 05, 2026

पुलिस एनकाउंटर में मारे गए आमिर का पोस्टमॉर्टम के बाद जब पुलिस ने शव को परिजनों को सौंपने की कोशिश की तो परिवार ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का कहना था कि जिस बेटे ने 5 बेगुनाहों की खून बहाया तो उससे उनका कोई रिश्ता नहीं। मामला तब और पेचीदा हो गया जब स्‍थानीय इमान ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। इमाम और उसके चाचा ताज मोहम्मद ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ऐसे जघन्य अपराधी के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और न ही उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ा जाएगा।

पुलिस की पहल के बाद बदला फैसला

स्थिति को देखते हुए पुलिस खुद अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गई। लेकिन काफी समझाने के बाद परिवार मान गया और सामाजिक दबाव के चलते सुपुर्द-ए-खाक में शामिल होने को तैयार हुआ। पुलिस अधिकारी के अनुसार, पहले परिजन मना कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ही दफनाने की प्रक्रिया पूरी की।

कैसे हुआ था खौफनाक हत्याकांड

मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मीरानपुर इलाके का है। 2 मई को आमिर ने एक महिला और उसके 4 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जांच में सामने आया कि वह महिला से शादी कर उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता था। महिला के इनकार करने पर उसने पहले मारपीट की, फिर चारों बच्चों की हत्या कर दी। बाद में महिला को भी मौत के घाट उतार दिया और शव को नाले में फेंक दिया।

शुरुआत में पुलिस को लगा कि महिला ने ही बच्चों की हत्या की है, लेकिन अगले दिन उसका शव मिलने के बाद पूरा मामला पलट गया और जांच में आमिर का नाम सामने आया।

एनकाउंटर में मारा गया आरोपी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी को पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई थी। नेवतरिया बाईपास के पास जब उसे रोकने की कोशिश की गई, तो उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके सीने में गोली लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एक अधिकारी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोली लगी, जबकि एक दरोगा और एक सिपाही घायल हो गए।

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Updated on:

05 May 2026 03:14 pm

Published on:

05 May 2026 02:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ambedkar Nagar / ऐसे बेटे से रिश्ता नहीं, एनकाउंटर में मारे गए हत्यारे का शव लेने से परिवार पीछे हटा, इमाम ने भी ठुकराया

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