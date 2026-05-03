एक साथ उठे चार बच्चों के जनाजे, तो पूरा गांव भी रो पड़ा, कातिल मां अब भी फरार

Four Children Murder Case Ambedkar Nagar:अंबेडकर नगर जिले के महरुआ क्षेत्र के कसड़ा गांव में रविवार का दिन बेहद दर्दनाक और भावुक रहा। शनिवार को हुई चार मासूम बच्चों की हत्या के बाद जब पोस्टमार्टम के बाद उनके शव गांव पहुंचे, तो पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई। दोपहर करीब एक बजे जैसे ही एंबुलेंस गांव में पहुंची, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और पूरे माहौल में गहरा शोक छा गया। हर चेहरा गमगीन था और गांव में सन्नाटा पसरा रहा।