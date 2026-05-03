3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अम्बेडकर नगर

एक साथ उठे चार बच्चों के जनाजे, तो पूरा गांव भी रो पड़ा, कातिल मां अब भी फरार

Ambedkar Nagar News: अंबेडकर नगर में चार मासूम बच्चों की निर्मम हत्या से पूरे इलाके में शोक और सनसनी फैल गई है। शव गांव पहुंचते ही मातम छा गया, जबकि मां पर शक गहराने के बावजूद पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है।

3 min read
Google source verification

अम्बेडकर नगर

image

Mohd Danish

May 03, 2026

ambedkar nagar four children murder case

एक साथ उठे चार बच्चों के जनाजे..

Four Children Murder Case Ambedkar Nagar:अंबेडकर नगर जिले के महरुआ क्षेत्र के कसड़ा गांव में रविवार का दिन बेहद दर्दनाक और भावुक रहा। शनिवार को हुई चार मासूम बच्चों की हत्या के बाद जब पोस्टमार्टम के बाद उनके शव गांव पहुंचे, तो पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई। दोपहर करीब एक बजे जैसे ही एंबुलेंस गांव में पहुंची, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और पूरे माहौल में गहरा शोक छा गया। हर चेहरा गमगीन था और गांव में सन्नाटा पसरा रहा।

एक साथ चार जनाजे उठने का दर्दनाक दृश्य

जोहर की नमाज के बाद चारों बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। एक साथ चार जनाजे उठने का दृश्य इतना मार्मिक था कि हर किसी की आंखें नम हो गईं। गांव के कब्रिस्तान में सऊद (12) और उमर (10) को एक साथ दफनाया गया, जबकि शफीक (14) और बयान (8) को पास में ही सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और कई थानों की पुलिस भी मौजूद रही। पूरा गांव इस दुखद घटना से स्तब्ध नजर आया।

हत्या की वारदात ने खड़े किए कई सवाल

शनिवार को अकबरपुर के मीरानपुर मुरादाबाद में स्थित घर के अंदर चारों बच्चों के शव खून से लथपथ हालत में मिले थे। शुरुआती जांच में ईंट और हथौड़े से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई। घर अंदर से बंद था और मां गासिया खातून के लापता होने से शक उसी पर केंद्रित हो गया। पुलिस को यह भी शक है कि बच्चों को पहले कोई नशीला या विषैला पदार्थ दिया गया, जिसके बाद इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया।

जांच में जुटी पुलिस

घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। कई टीमें मामले की जांच में लगी हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घटनास्थल से मिले मोबाइल फोन को अनलॉक करने की कोशिश जारी है, जबकि कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी दिशा में कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा है।

हर कोई जानना चाहता है सच

चार मासूमों की एक साथ हत्या की इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। कसड़ा गांव में लगातार लोगों का आना-जाना बना हुआ है और हर कोई इस घटना को लेकर स्तब्ध है। लोग जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा होने की उम्मीद कर रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और मां की तलाश तेज कर दी गई है।

नाना ने बेटी को बताया निर्दोष

मृत बच्चों के नाना ने अपनी बेटी गासिया खातून पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी दुश्मनी के चलते इस घटना को गलत दिशा दी जा रही है। नाना के अनुसार, बेटी और दामाद के बीच किसी तरह का पारिवारिक विवाद नहीं था और परिवार सामान्य जीवन जी रहा था।

परिवार ने जताई साजिश की आशंका

मृत बच्चों के बड़े पापा सलीम ने भी इस घटना को लेकर संदेह जताया है। उनका कहना है कि गासिया खातून अकेले इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दे सकती। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता हो सकती है। घटना से एक दिन पहले तक परिवार में सब कुछ सामान्य था और फोन पर हुई बातचीत में भी किसी अनहोनी का संकेत नहीं मिला था।

दीवारों और बिस्तर पर खून के निशान

एसपी प्राची सिंह के अनुसार, कमरे की दीवारों और बिस्तर तक खून के छींटे फैले हुए थे। बच्चों के उल्टी करने के निशान भी मिले हैं, जिससे यह शक और मजबूत होता है कि उन्हें पहले कुछ विषैला पदार्थ दिया गया था। इसके बाद उनके सिर पर ईंट और हथौड़े से वार किए गए। हालांकि घटनास्थल से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, जिससे जांच और जटिल हो गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 May 2026 05:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ambedkar Nagar / एक साथ उठे चार बच्चों के जनाजे, तो पूरा गांव भी रो पड़ा, कातिल मां अब भी फरार

बड़ी खबरें

View All

अम्बेडकर नगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल दहलाने वाली वारदात: मां ने 4 मासूमों को ईंट से सिर कुचलकर मार डाला, खून से लथपथ मिले शव, हत्या की वजह कर देगी हैरान

Hatya
अम्बेडकर नगर

दूल्हे के साथ ससुराल जा रही दुल्हन को बीच सड़क पर प्रेमी ने रोका… कार के अंदर से खींचते हुए बोला-यह मेरी गर्लफ्रेंड

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
अम्बेडकर नगर

खबरदार जो कोई आगे बढ़ा.. ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे साथ जाएगी: प्रेमी ने बीच रास्ते रोकी कार, दूल्हा रह गया…

ambedkar nagar dulhan premi rok car vidai case
अम्बेडकर नगर

‘मैं अपने जीवन के अत्यंत कठिन और….’, युद्धग्रस्त इजरायल से सकुशल लौटे शख्स ने क्या-क्या कहा?

ambedkar nagar youth brought back home safely from war torn Israel via jordan
अम्बेडकर नगर

पति को प्रेमिका संग कार में देखा तो भड़की पत्नी, विरोध पर गला… सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
अम्बेडकर नगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.