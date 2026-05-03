एक साथ उठे चार बच्चों के जनाजे, तो पूरा गांव भी रो पड़ा, कातिल मां अब भी फरार

एक साथ उठे चार बच्चों के जनाजे..
Four Children Murder Case Ambedkar Nagar:अंबेडकर नगर जिले के महरुआ क्षेत्र के कसड़ा गांव में रविवार का दिन बेहद दर्दनाक और भावुक रहा। शनिवार को हुई चार मासूम बच्चों की हत्या के बाद जब पोस्टमार्टम के बाद उनके शव गांव पहुंचे, तो पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई। दोपहर करीब एक बजे जैसे ही एंबुलेंस गांव में पहुंची, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और पूरे माहौल में गहरा शोक छा गया। हर चेहरा गमगीन था और गांव में सन्नाटा पसरा रहा।
जोहर की नमाज के बाद चारों बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। एक साथ चार जनाजे उठने का दृश्य इतना मार्मिक था कि हर किसी की आंखें नम हो गईं। गांव के कब्रिस्तान में सऊद (12) और उमर (10) को एक साथ दफनाया गया, जबकि शफीक (14) और बयान (8) को पास में ही सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और कई थानों की पुलिस भी मौजूद रही। पूरा गांव इस दुखद घटना से स्तब्ध नजर आया।
शनिवार को अकबरपुर के मीरानपुर मुरादाबाद में स्थित घर के अंदर चारों बच्चों के शव खून से लथपथ हालत में मिले थे। शुरुआती जांच में ईंट और हथौड़े से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई। घर अंदर से बंद था और मां गासिया खातून के लापता होने से शक उसी पर केंद्रित हो गया। पुलिस को यह भी शक है कि बच्चों को पहले कोई नशीला या विषैला पदार्थ दिया गया, जिसके बाद इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया।
घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। कई टीमें मामले की जांच में लगी हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घटनास्थल से मिले मोबाइल फोन को अनलॉक करने की कोशिश जारी है, जबकि कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी दिशा में कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा है।
चार मासूमों की एक साथ हत्या की इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। कसड़ा गांव में लगातार लोगों का आना-जाना बना हुआ है और हर कोई इस घटना को लेकर स्तब्ध है। लोग जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा होने की उम्मीद कर रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और मां की तलाश तेज कर दी गई है।
मृत बच्चों के नाना ने अपनी बेटी गासिया खातून पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी दुश्मनी के चलते इस घटना को गलत दिशा दी जा रही है। नाना के अनुसार, बेटी और दामाद के बीच किसी तरह का पारिवारिक विवाद नहीं था और परिवार सामान्य जीवन जी रहा था।
मृत बच्चों के बड़े पापा सलीम ने भी इस घटना को लेकर संदेह जताया है। उनका कहना है कि गासिया खातून अकेले इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दे सकती। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता हो सकती है। घटना से एक दिन पहले तक परिवार में सब कुछ सामान्य था और फोन पर हुई बातचीत में भी किसी अनहोनी का संकेत नहीं मिला था।
एसपी प्राची सिंह के अनुसार, कमरे की दीवारों और बिस्तर तक खून के छींटे फैले हुए थे। बच्चों के उल्टी करने के निशान भी मिले हैं, जिससे यह शक और मजबूत होता है कि उन्हें पहले कुछ विषैला पदार्थ दिया गया था। इसके बाद उनके सिर पर ईंट और हथौड़े से वार किए गए। हालांकि घटनास्थल से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है, जिससे जांच और जटिल हो गई है।
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